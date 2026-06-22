Combustibles vuelven a bajar: diésel cae Q2.95 y gasolinas Q1.71 por galón

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) compartió este lunes 22 de junio cuál será el costo de los combustibles por galón en Guatemala del 23 al 29 de junio, cuyos precios de referencia muestran una nueva rebaja.

Los precios compartidos tienen aplicado el subsidio de Q8 por galón de diésel y de Q5 por galón de gasolina superior y regular, pues los carburantes han registrado incrementos derivados del conflicto bélico en Medio Oriente.

En abril recién pasado, el MEM publicó el acuerdo que establece el mecanismo de cálculo para determinar los precios de referencia de venta en terminal y los precios de referencia al consumidor final.

El fin del acuerdo es implementar adecuadamente el apoyo social temporal para los consumidores de diésel y gasolinas.

El MEM explica en su información cómo quedarán esta semana los precios de referencia en la Ciudad de Guatemala, las cabeceras departamentales y los municipios.

Nueva rebaja

De acuerdo con la actualización, los precios de referencia en terminal (Ex Rack) quedaron establecidos en Q29.37 para el galón de gasolina superior, Q28.37 para la gasolina regular y Q24.53 para el diésel.

Mientras tanto, los precios de referencia para el consumidor final en las estaciones de servicio de la Ciudad de Guatemala son de Q32.14 para el galón de gasolina superior, Q31.14 para la gasolina regular y Q27.30 para el diésel.

En comparación con los precios de la semana anterior, el galón de gasolina superior bajó Q1.71; la gasolina regular también bajó Q1.71 por galón, mientras que el diésel registró una rebaja de Q2.95 por galón en la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el MEM, para V-Power y gasolina superior se establece un valor de diferencia de Q0.50 por galón entre estos dos productos.

El precio de referencia en los municipios incluye un rango de referencia para la variación de los precios al consumidor final.

Para el autoservicio y el servicio completo, se establece un valor de diferencia de Q1.00 por galón entre ambos servicios.

Variaciones calculadas:

Producto 16-22 junio 23-29 junio Variación Superior (Ciudad de Guatemala) Q33.85 Q32.14 -Q1.71 Regular (Ciudad de Guatemala) Q32.85 Q31.14 -Q1.71 Diésel (Ciudad de Guatemala) Q30.25 Q27.30 -Q2.95

Los nuevos precios provienen de la tabla del MEM con vigencia del 23 al 29 de junio de 2026.

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