Ejército confirma que cuatro soldados resultaron heridos durante enfrentamiento en Sololá

Cuatro soldados guatemaltecos resultaron heridos este jueves 11 de diciembre, durante un enfrentamiento armado entre pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en Sololá, quienes mantienen un antiguo conflicto territorial, informó el Ejército de Guatemala.

Ambos municipios, integrados por comunidades del pueblo maya, están envueltos en una pugna de más de un siglo por los límites territoriales, la cual ha dejado varios muertos en los últimos años.

Los militares fueron alcanzados por disparos durante un cruce de fuego entre grupos armados que operan en la zona en disputa, donde hay reservas de agua y bosques. Según un comunicado del Ejército, los soldados realizaban operaciones de seguridad cuando quedaron atrapados entre ambos bandos.

Uno de los soldados sufrió heridas de gravedad y fue trasladado vía aérea a la capital.

El conflicto persiste a pesar de los intentos de distintos gobiernos por promover el diálogo entre las partes enfrentadas, sin lograr frenar la violencia.

En diciembre del 2021 se registró uno de los enfrentamientos más violentos, con saldo de 13 fallecidos, entre ellos tres niños y un agente de la Policía Nacional Civil.

La violencia incluso ha obligado a decretar el estado de sitio en ocasiones anteriores. No es el único caso de este tipo en el país, donde otros pueblos indígenas enfrentan disputas similares por problemas de tierras.

#ComunicadoDePrensa | El Ministerio de la Defensa Nacional a la Opinión Pública Informa. pic.twitter.com/ZXL2p6UofE — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) December 11, 2025

