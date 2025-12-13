Conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán se origina en reclamos territoriales del Siglo XIX

Este sábado 13 de noviembre se registró un nuevo enfrentamiento entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá, que hasta ahora ha dejado cinco personas muertas y varias más heridas, según confirmó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo.

Boteo informó que, como resultado del enfrentamiento, murieron elementos del Ejército de Guatemala y otros dos soldados del destacamento militar ubicado en el área limítrofe entre ambas localidades, resultaron heridos. Ese destacamento fue instalado para evitar que continúen las agresiones entre los habitantes.

Hasta ahora no ha habido pronunciamiento del Ministerio de la Defensa, ni del Ministerio de Gobernación pese a que se les consultó por los canales oficiales.

Por su parte, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó:

“Estimados periodistas, damos seguimiento a sus consultas. Las autoridades evalúan la situación; compartiremos información con ustedes de manera oportuna.”

Este mensaje fue compartido a las 19.03 horas, aunque el enfrentamiento comenzó antes del mediodía.

El conflicto entre las comunidades se reactivó el jueves 11 de diciembre. Ese día, el Ejército de Guatemala informó que cuatro soldados resultaron heridos a causa del enfrentamiento armado entre los pobladores.

Más de un siglo de conflicto

El conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán data del 1862, cuando el primero inició su proceso de separación. Sin embargo, algunos historiadores sostienen que los enfrentamientos entre ambos pueblos vienen desde la época colonial.

En ese año, una comunidad de Nahualá, liderada por el gobernador Manuel Tzoc, comenzó el proceso de separación del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán. Antes, los poblados de Nahualá eran cantones de este último.

Según documentos históricos, las tierras del actual Nahualá eran trabajadas por pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán, lo que derivó en relaciones conflictivas entre autoridades cantonales.

Esto originó una disputa violenta entre el gobernador de Nahualá, Manuel Tzoc, y el fiscal de la Cofradía de Santa Catarina Ixtahuacán, Miguel Salquil.

Las principales causas identificadas hasta ahora siguen siendo la disputa por escrituras mancomunadas y los límites territoriales.

Desde entonces, el conflicto se ha mantenido, y pese al paso del tiempo, las diferencias territoriales no se han resuelto. Las confrontaciones han cobrado la vida de habitantes de ambos municipios.

Mantienen diálogo

David Boteo indicó que este sábado se mantuvo comunicación con los pobladores de ambas localidades. Además, comentó que al mediodía se confirmó un bloqueo entre los kilómetros 158 y 160 de la carretera Interamericana, a causa del enfrentamiento.

También aseguró que se llevo a cabo el proceso diálogo para lograr que los inconformes liberen el paso vehicular, que fue liberado después de más de 8 horas de permanecer bloqueado.

Luego de aproximadamente ocho horas de bloqueo, pobladores del municipio de Nahualá liberaron el paso vehicular sobre la ruta Interamericana, permitiendo nuevamente la circulación en este tramo.

Según las autoridades el enfrentamiento de este sábado dejó como saldo preliminar cinco personas fallecidas y alrededor de 17 personas heridas,