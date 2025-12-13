Pobladores de Nahualá liberan paso vehicular tras ocho horas de bloqueo en la ruta Interamericana por incidente armado

Luego de aproximadamente ocho horas de cierre, pobladores de Nahualá, Sololá, liberaron el paso vehicular sobre la ruta Interamericana, lo que permitió nuevamente la circulación en este importante tramo del occidente del país.

El bloqueo se originó tras un conflicto registrado este día, que dejó como saldo preliminar cinco personas fallecidas y alrededor de 17 personas heridas, según información recabada de manera extraoficial.

De acuerdo con las autoridades, los hechos están relacionados con el conflicto territorial entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

En esta ocasión, la situación escaló cuando un grupo armado se enfrentó con elementos del Ejército, lo que generó momentos de alta tensión en el sector.



La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, aunque el paso ya fue habilitado, existen riesgos latentes, por lo que se recomienda a los conductores manejar con extrema precaución, ya que se reporta la posible presencia de personas armadas en la ruta.

Las autoridades mantienen presencia en el área para restablecer el orden y dar seguimiento a los hechos, mientras se espera información oficial que confirme el número exacto de víctimas y las acciones que se tomarán para evitar nuevos enfrentamientos.

El enfrentamiento

Un video documentó detonaciones de arma de fuego durante un enfrentamiento entre comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, que dejó cinco personas fallecidas, según confirmaron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los hechos se registraron este sábado 13 de diciembre al medio día en el área en disputa entre ambos municipios.

El alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj, confirmó momentos después del incidente que había al menos tres personas fallecidas, seis desaparecidos y un militar herido. Sin embargo, la PNC informó dos horas después una cifra mayor de fallecidos.

Guarchaj explicó que los hechos ocurrieron en el área de los canteros, donde según el jefe edil, las víctimas se encontraban “trabajando dentro de la jurisdicción de Nahualá” cuando se produjo el ataque y señaló que la situación mantiene “convulsionado al pueblo”.

Asimismo, solicitó la intervención del Estado y del Ejército para garantizar la seguridad y exigió el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos.

Por su parte, el concejal primero de Santa Catarina Ixtahuacán, Sabino Tambriz, aseguró que su municipio ha sido “atacado con armas de alto calibre” y dijo que un elemento del Ejército resultó herido, quien fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, hasta ahora el Ejército no ha confirmado ese extremo.