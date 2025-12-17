No hay condiciones para diálogo conjunto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, confirma el Gobierno

El presidente Bernardo Arévalo afirmó durante la conferencia de prensa que se realizó este miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura que , por ahora, no existen las condiciones propicias para establecer un diálogo conjunto entre las autoridades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, con el fin de resolver el conflicto territorial que enfrentan desde hace décadas. Este ha tomado un nuevo giro tras los hechos del fin de semana, atribuidos por el gobierno a grupos al margen de la ley que operan en esa zona.

Arévalo aseguró que la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (Coprecón) mantiene reuniones y acercamientos con las autoridades de ambos municipios, de forma separada, para conocer sus posturas y demandas. El diálogo conjunto se llevará a cabo únicamente cuando existan condiciones adecuadas para ello.

“El proceso de diálogo tiene lugar, pero no se va a sentar a ambas partes a la mesa hasta que estén las condiciones y lo que se está trabajando ahorita es en generar estas condiciones, que son tanto las condiciones de información para entender las perspectivas que tiene cada actor. Parte de esto es que la comisión lleva y le cuenta al otro lado – Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán – cómo ven, cómo entienden el problema, cómo lo están viendo desde allá – en cada localidad –, estos responden y entonces se van encontrando esos puntos en común”, explicó el mandatario.

También indicó que desde agosto se celebran estas reuniones entre la Coprecón y las autoridades locales. En ese marco, sostuvo que con representantes de Santa Catarina Ixtahuacán se han realizado cuatro reuniones y con autoridades de Nahualá, cinco. En todas, el objetivo ha sido escuchar sus planteamientos en busca de una solución al diferendo territorial.

En cuanto a la metodología, Arévalo explicó que se trata de una serie de reuniones “pendulares”, en las que se escucha por separado a cada parte.

“Lo que hay es una serie de reuniones de lo que se llama pendulares, en donde la comisión se reúne con los actores de un lado, escucha, toma nota, se reúne con los actores del otro lado, escucha y toma nota para tratar de ir entendiendo las perspectivas e ir identificando cuáles son los problemas, hacen la investigación sobre esos problemas para traer y generar más puntos sobre la mesa”, puntualizó.

Según el presidente, es indispensable establecer elementos técnicos y otros aspectos que generen la “confianza” suficiente para propiciar el diálogo conjunto. Mientras tanto, las reuniones por separado continuarán para identificar puntos en común que permitan avanzar en la solución del conflicto.

Por su parte, Otto Zeissig, titular de la Coprecón, señaló que las reuniones se llevan a cabo autoridades municipales de ambas localidades. Indicó que el proceso continuará de forma paulatina hasta encontrar coincidencias que permitan alcanzar acuerdos.

“Ese trabajo consiste básicamente en la celebración de reuniones bilaterales, es decir, reuniones con cada una de las partes. No existen condiciones en este proceso de negociación para que representaciones de los dos municipios acudan a reuniones simultáneas”, subrayó el funcionario.