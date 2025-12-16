Despliegue militar en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán no resuelve conflicto, alertan analistas

Analistas de Impacto Directo coincidieron en que la presencia militar es necesaria ante la violencia, pero criticaron que el Gobierno repita estrategias fallidas y no enfrente el origen del conflicto.

“La Policía no tiene capacidad para enfrentar este tipo de ataques”, dijo uno de los expertos durante el programa. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

A cinco días del enfrentamiento que dejó 13 muertos en Sololá, los expertos del programa de Guatevisión "Impacto Directo" afirmaron que la situación no muestra avances. “Ni este gobierno ni los anteriores han dado resultados. Solo han paliado la crisis”, dijo uno de los panelistas.

El uso de armas automáticas y lanzagranadas durante los ataques hizo necesario el despliegue militar, según los analistas.

“Los ataques son con armas largas. La Policía no tiene esa capacidad operativa”, subrayó un experto.

Repetir el error: "Este gobierno está haciendo lo mismo"

Los analistas señalaron que el Gobierno de Bernardo Arévalo replicó las mismas acciones que sus antecesores. “Se mandan soldados, se patrulla, pero el conflicto sigue. No hay una solución estructural”, afirmaron.

“El problema de tierras no es nuevo. Lo que se necesita es certeza jurídica, no más operativos”, insistió un panelista. Señalaron que sin delimitación legal entre Nahualá e Ixtahuacán, cualquier despliegue es temporal.

Justificaron la intervención militar bajo un principio constitucional. “Es el Estado el que debe ejercer el uso de la fuerza. No la población. No pueden estar matándose entre ellos”, dijo otro de los expertos.

Presencia militar: necesaria, pero insuficiente

Los patrullajes conjuntos con la Policía Nacional Civil fueron valorados como necesarios, pero insuficientes. “Mientras no se resuelva la causa, seguiremos viendo soldados cada diciembre en los mismos municipios”, concluyeron.

Restricciones vigentes: hasta el 29 de diciembre

El Estado de Prevención decretado por el Gobierno prohíbe manifestaciones, reuniones públicas y circulación sin control. Estará vigente hasta el 29 de diciembre, según el Decreto Gubernativo 1-2025.

La embajada estadounidense alertó sobre el uso de lanzagranadas en la zona y pidió a sus ciudadanos evitar transitar por Sololá. Once soldados resultaron heridos desde el 11 de diciembre.

