EE. UU. recomienda a sus ciudadanos evitar zona de conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala compartió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, tras los recientes incidentes registrados entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

“Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar esta zona y utilizar rutas alternas si viajan dentro o alrededor del área, incluyendo hacia o desde Quetzaltenango”, señala la alerta.

La Embajada recordó que el Gobierno de Guatemala ha declarado un “Estado de Prevención” en los referidos municipios por los próximos 15 días, en respuesta a la violencia reportada entre las comunidades vecinas de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

“Fuentes abiertas informan sobre el intercambio de disparos con armas automáticas de alto calibre, incluyendo el uso de lanzagranadas (RPG), durante los enfrentamientos recientes los días 13 y 14 de diciembre”, añade.

También señala que, presuntamente, cinco personas han fallecido y 11 soldados han resultado heridos desde el 11 de diciembre pasado.

Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán mantienen un conflicto territorial que ha dejado heridos y fallecidos, y pese a los intentos estatales por detenerlo, el problema persiste.

El domingo 14 de diciembre, el presidente Bernardo Arévalo indicó en conferencia de prensa que desde el jueves ocurrieron hechos que evidencian que “grupos del crimen organizado se aprovecharon maliciosamente de un conflicto comunitario” iniciado hace décadas entre ambas comunidades.

El pasado sábado, según registros de la Policía, 13 vecinos de Nahualá murieron y un miembro del Ejército también habría fallecido a causa de heridas de bala durante los incidentes.

Asistencia de parte de la Embajada

Para conocer de servicios de asistencia que presta la Embajada a los ciudadanos estadounidenses puede ingresar a este link.

