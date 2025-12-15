Violencia en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán: qué ocurrió y por qué el Gobierno decretó estado de Prevención

En Nahualá pobladores estuvieron de duelo el domingo 14 de diciembre por la muerte de 13 personas que, según aseguraron, murieron "emboscados”. Los fallecidos fueron despedidos en un acto comunitario realizado en el parque central de la comunidad.

Bajo un fuerte sol y con los familiares alrededor de los féretros, mujeres lloraban desconsoladas al darles el último adiós. Imágenes y reportes de medios locales documentaron que cientos de pobladores se reunieron para despedir a las víctimas, en una ceremonia que reflejó el dolor colectivo por los fallecimientos.

Los líderes comunitarios de ambos comunidades recordaron que en múltiples ocasiones han intentado llegar a acuerdos. En la anterior masacre a finales de 2021, en la que fallecieron igual 13 residentes de Santa Catarina Ixtahuacán, para obtener respuestas del Estado, hicieron un bloqueo que se extendió por una semana en la ruta Interamericana. Fue uno de muchos intentos —afirmaron— por exigir a distintos gobiernos que el conflicto cese y se busque una solución conjunta entre ambos poblados.

Sin embargo, la disputa centenaria se ha prolongado. Tras varias administraciones que reconocieron la infiltración del crimen organizado, el gobierno actual lo admitió recientemente, señalando y difundiendo videos que muestran el desplazamiento de hombres armados, a quienes se responsabilizó de disparar a quemarropa contra uno de los destacamentos militares activos de forma permanente en el área.

1. El ataque y el inicio del enfrentamiento

El sábado 13 de diciembre, vecinos de ambas comunidades escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, hechos que quedaron registrados en video. El sonido se extendió hasta zonas distantes del área montañosa donde se desarrollaba el fuego cruzado.

Pasado el mediodía, los alcaldes de ambos municipios se responsabilizaron mutuamente por los hechos, en el marco de una disputa territorial.

2. Primer balance de víctimas

El alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj, declaró inicialmente que había al menos tres personas fallecidas y seis desaparecidas, y pidió la intervención del Gobierno.

Por su parte, el alcalde de Santa Catarina Ixtahuacán, Edgar Tambriz, confirmó bloqueos en el área e indicó que tenía conocimiento de personas retenidas en medio del enfrentamiento, además de reportar que al menos un militar había resultado herido.

En las grabaciones difundidas se observa a un grupo de hombres armados desplazándose por una montaña, se escuchan detonaciones y se aprecia una imagen de soldados siendo auxiliados.

Durante la tarde se consultó al Ejército sobre los hechos, pero no hubo respuesta oficial. En tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) elevó a cinco la cifra de fallecidos. Posteriormente, en un video difundido en redes sociales, comunitarios de Nahualá agradecieron a los agentes de la PNC por recuperar los cuerpos, que fueron trasladados en un picop.

3. Qué dijo el Gobierno horas después

Hasta la noche del sábado, el Gobierno se pronunció mediante un comunicado en el que advirtió un “cambio crítico” en la naturaleza del conflicto histórico y afirmó que grupos ilegales armados se infiltraron en la zona, aprovechando la tensión local para fines delictivos.

Momentos después, el Ejército informó a través de un video que uno de sus destacamentos fue atacado, lo que dejó siete militares heridos, tres de ellos de gravedad.

El Gobierno sostuvo que la violencia ya no responde únicamente al conflicto territorial histórico, sino que ha sido aprovechada por grupos del crimen organizado que operan con armas de alto poder.

4. Entierros

El domingo 14 de diciembre, durante una concentración en el parque central, el alcalde Guarchaj afirmó que los enfrentamientos dejaron 13 personas fallecidas, a quienes calificó como “brutalmente emboscadas”.

No obstante, el balance oficial presentado en conferencia de prensa reconoció cinco muertos, cifra que contrastó con la reportada por autoridades locales y evidenció versiones contrapuestas sobre lo ocurrido.

Según indicó el jefe edil, las víctimas —de entre 14 y 70 años— eran pobladores de Nahualá que se encontraban trabajando en una cantera. Tras los hechos, se decretaron dos días de luto municipal y se realizaron velatorios y ceremonias en el parque central, con la participación de cientos de personas.

Cientos de pobladores de Nahualá participaron en el sepelio de las víctimas de los hechos violentos registrados el sábado 13 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre, cortesía: Facebook / Guate Bajo Fuego)

5. Se declara estado de Prevención

Ese mismo domingo, el presidente Bernardo Arévalo anunció la declaratoria de estado de Prevención por 15 días y acusó a grupos criminales de generar la violencia para forzar la retirada del Ejército.

Afirmó que “grupos del crimen organizado fuertemente armados se aprovecharon maliciosamente de un conflicto comunitario que inició hace décadas” entre ambas comunidades.

entre ambas comunidades. Además, detalló que el destacamento militar fue atacado “desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche” con armas de alto calibre, y subrayó que “no es una acción improvisada ni espontánea, sino un hecho programado”.

Arévalo y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, coincidieron en que los grupos ilegales cuentan con armas de alto poder y equipo táctico. Villeda advirtió que incluso “hay fotografías donde se puede ver la presencia de un RPG-7, un misil antiblindados, armamento sumamente sofisticado”.

Según Arévalo, “el ataque intenso y sostenido evidencia que estos grupos criminales buscan que el Ejército de Guatemala se retire del área”, con el fin de “quedarse con el control del territorio para operar libremente y seguir extorsionando”.

6. Agentes retenidos

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que al inicio de los disturbios, el sábado 13 de diciembre, un grupo de pobladores tomó la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en Nahualá, exigiendo la aparición de varias personas que daban por desaparecidas.

Según explicó, “la Policía en su momento acompañó esta búsqueda que exigían estos pobladores en cierto sector donde ocurrieron los hechos”, lo que permitió localizar a cinco personas fallecidas.

Villeda detalló que los cuerpos fueron trasladados en una autopatrulla a la escuela de Pachipac y posteriormente serán remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), “que es donde se harán los análisis para determinar las causas, motivos y circunstancias del fallecimiento”.

El presidente Bernardo Arévalo observa en pantalla un video difundido por el Gobierno, en el que se muestra a hombres armados desplazándose en una zona montañosa, como parte de la evidencia sobre la violencia en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. (Foto Prensa Libre: Gobierno)

El ministro precisó que los agentes retenidos fueron liberados alrededor de la medianoche y que dos policías resultaron heridos durante los incidentes.

Añadió que, hasta el momento, “no tenemos ningún dato de civiles heridos” y reiteró que la investigación quedará a cargo de las autoridades correspondientes.

7. Un problema histórico sin resolver

El conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán persiste pese a la aplicación de estados de sitio y de prevención durante al menos tres gobiernos —Jimmy Morales, Alejandro Giammattei y Bernardo Arévalo— y a múltiples intentos de diálogo.

El punto más álgido ocurrió en diciembre de 2021, cuando un enfrentamiento dejó 13 muertos, entre ellos tres niños y un agente de la PNC, lo que evidencia que, pese a los cambios de administración y las medidas excepcionales, el conflicto estructural de fondo sigue sin resolverse.

8. Más de un siglo de conflicto

El conflicto se remonta a 1862, cuando Nahualá inició su proceso de separación, aunque algunos historiadores sitúan los enfrentamientos desde la época colonial. La disputa surgió por el control de tierras, escrituras mancomunadas y límites territoriales, que ya entonces generaban tensiones entre autoridades locales.

Desde ese periodo, las diferencias no han sido resueltas y el conflicto ha persistido a lo largo de más de un siglo, dejando enfrentamientos recurrentes y víctimas en ambos municipios.

