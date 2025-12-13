Siete militares heridos, tres en estado delicado, tras enfrentamientos en Nahualá e Ixtahuacán

Siete soldados del Ejército de Guatemala resultaron heridos, tres de ellos en estado delicado, durante los enfrentamientos registrados el sábado 13 de diciembre en el área en disputa entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, confirmó el Ministerio de la Defensa Nacional.

De acuerdo con información oficial, los militares quedaron en medio de un intercambio de disparos entre grupos armados de ambas comunidades indígenas, que mantienen un conflicto territorial histórico.

El Ministerio de la Defensa indicó que un destacamento militar en la zona también fue atacado con armas de alto poder mientras realizaba labores de seguridad y contención del conflicto.

"Dicho enfrentamiento no sólo se limitó a los grupos rivales sino que también al destacamento militar, el cual recibió un ataque directo con armas de fuego de alto poder por parte de grupos armados ilegales, el cual fue repelido desde sus instalaciones", informó la portavoz Pamela Figueroa.

El Ejército detalló que siete soldados fueron trasladados a centros asistenciales, tres de ellos con heridas de gravedad, mientras continúan las operaciones para resguardar el área y evitar una mayor escalada de violencia.

Las autoridades no precisaron las identidades de los militares heridos.

Los enfrentamientos dejaron además al menos cinco personas fallecidas entre civiles, según reportes preliminares de la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades locales.

El alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj, denunció que trabajadores de su comunidad fueron atacados y pidió la intervención del Estado para garantizar seguridad y esclarecer la situación de personas desaparecidas.

Gobierno advierte infiltración

En tanto, el Gobierno informó que el conflicto histórico entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán habría sido aprovechado por grupos armados ilegales vinculados al crimen organizado, lo que representa, según las autoridades, un “cambio crítico” que eleva el riesgo para la población civil y la seguridad nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, existe evidencia de infiltración de estructuras criminales que han alterado la naturaleza del conflicto territorial.

Las autoridades detallaron que grupos paramilitares altamente armados atacaron un destacamento militar en Nahualá, además de tomar una subestación de la PNC, retener agentes y bloquear carreteras.

Incidente reciente

El incidente ocurrió apenas dos días después de que el Ejército confirmara que otros cuatro soldados habían resultado heridos, el pasado jueves 11 de diciembre, durante un cruce de disparos en la misma zona.

El conflicto entre ambas comunidades, originado por una disputa de más de un siglo por límites territoriales, ha provocado múltiples víctimas en años recientes y ha obligado, en ocasiones anteriores, a decretar estados de excepción sin lograr una solución definitiva.

