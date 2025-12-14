Gobierno declara estado de Prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán tras incidentes que dejaron varios muertos

En conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional de la Cultura durante la mañana de este domingo 14 de diciembre, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que estará implementando el Estado de Prevención en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

Esto, derivado de los acontecimientos ocurridos el pasado sábado, cuando se suscitó un ataque armado en el que resultaron fallecidos y heridos varios elementos del Ejército de Guatemala, así como pobladores de estas comunidades.

Arévalo afirmó que en consejo de ministros se tomó la decisión de emitir el Acuerdo Gubernativo 1-2025, por medio del que se ordena el Estado de Prevención en estas localidades.

El mandatario también aseguró que el destacamento militar que está ubicado en el lugar “fue atacado de manera continua” a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche del sábado, dejando a varios efectivos militares heridos.

Según afirmó el presidente, “se trata de un ataque contra el destacamento militar” por parte de grupos al margen de la ley, que han aprovechado el conflicto existente entre los pobladores de estos dos municipios con el objetivo de “tomar el control” del territorio para operar libremente y seguir “extorsionando y realizando actividades ilegales, poniendo en riesgo a las comunidades”.

Máxima protección

Arévalo aseguró que el principal objetivo del Estado de Prevención “es proveer la máxima protección posible con el fortalecimiento de la presencia del Estado en estos territorios”.

"He instruido a todas las fuerzas de seguridad estatales que en la implementación del Estado de Prevención deben respetar el marco de los Derechos Humanos con el que este gobierno se ha comprometido desde el primer día. A la vez que se actúa con la determinación y compromiso necesarios para asegurar la protección de la población y el combate frontal a los grupos criminales", aseguro Arévalo.

El mandatario también aseguró que el principal objetivo de estos grupos que operan al margen de la ley, "es el retiro de las fuerzas del Ejército de Guatemala, con la finalidad de llevar a cabo actividades de trasiego, lo cual desde el gobierno no se va a permitir".

Además indico que estos grupos tienen acceso a "armamento de alto poder", y aseguro que en una de las imágenes se puede apreciar que una de estas personas tiene un lanzacohetes RPG7, lo que demuestra la peligrosidad de los mismos.

También aseguró que el decreto de Estado de Prevención “es una respuesta necesaria y proporcionada, tomada dentro de la legalidad. Estamos comprometidos a desarticular operativos del crimen organizado y mantener la gobernabilidad democrática en los territorios”, puntualizó el mandatario, quién también aseguro que el dicha medida tendrá una duración de quince días.

Estado de Prevención

La Ley de Orden Público permite al Ejecutivo decretar el Estado de Prevención. No se necesita aprobación del Congreso y su vigencia no podrá decretarse por más de 15 días.

Entre las medidas que el ejecutivo podrá tomar durante la vigencia del mismo se encuentran: