Pobladores de Nahualá despiden a supuestas víctimas de enfrentamiento armado que dejó varios muertos

Durante la mañana de este domingo 14 de diciembre, en el parque central de Nahualá, Sololá, familiares y amigos de los fallecidos el pasado sábado, durante el enfrentamiento armado atribuido por el gobierno a grupos al margen de la ley que se han aprovechado del conflicto territorial entre los pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, expresaron su dolor por su fallecimiento.

En imágenes y videos se observa que en el lugar fueron colocados los féretros de las 13 personas, entre los que, según los pobladores y las autoridades ediles de la localidad, se encuentra el de un menor de edad que, según sus familiares, murieron durante el enfrentamiento ocurrido el 13 de noviembre, a quienes despidieron entre coronas de flores y mensajes de dolor.

También dieron a conocer que los restos de las víctimas serán sepultados en tres cementerios de la localidad durante este domingo 14 de noviembre.

La información brindada por las autoridades locales y familiares de los fallecidos indica que la edad de las víctimas oscila entre 14 años y 70 años.

El alcalde de la localidad, Manuel Tzep Carrillo, expresó que el municipio está de luto por la pérdida de los 13 pobladores a consecuencia del enfrentamiento.

Gobierno confirma cinco fallecidos

Durante la conferencia de prensa realizada este domingo en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el ataque fue llevado a cabo en contra del destacamento del Ejército de Guatemala ubicado en el límite territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, por parte de grupos armados al margen de la ley.

De esa cuenta el ejecutivo decidió implementar el Estado de Prevención en ambos municipios durante un plazo de 15 días.

Durante la conferencia, el mandatario fue acompañado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el ministro de la Defensa en funciones, José Giovanni Martínez Milán, jefe del Estado Mayor.

El titular de la cartera del Interior afirmó que durante los hechos, la comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicada en Nahualá, fue tomada por pobladores que exigían, entre otras cosas, la búsqueda de cinco personas que estaban desaparecidas. De esa cuenta, elementos de la PNC acompañaron a los pobladores a realizar la búsqueda en el lugar donde sucedieron los hechos, en donde, según afirmó, “se logró localizar a cinco personas fallecidas”.

“Estas personas fallecidas fueron trasladadas en una autopatrulla a la escuela de Pachipac y tendrán que ser remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que se hagan los análisis de cuáles fueron las causas que provocaron el fallecimiento de estas cinco personas”, aseguró Villeda.

En este sentido, el ministro de Gobernación indicó que “al día de hoy, son cinco personas fallecidas” y que los motivos y las circunstancias en que fallecieron tendrán que ser establecidas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que es el encargado de realizar las necropsias correspondientes.

Soldados heridos en el enfrentamiento

Por su parte, el ministro de la Defensa en funciones, José Giovanni Martínez, indicó que los ataques contra los efectivos del Ejército comenzaron desde el 11 de diciembre, con saldo de varios soldados heridos. También aseguró que durante el enfrentamiento armado ocurrido el pasado sábado, y que dio inicio desde las 8 horas hasta las 19 horas, resultaron heridos varios elementos del Ejército de Guatemala que repelieron el ataque perpetrado por integrantes de estos grupos armados.

“Es correcto, desde el día 11 de diciembre tuvimos cuatro heridos, de igual manera, en ataque directo al destacamento que se encuentra entre Nahualá y Santa Catarina –Ixtahuacán–. El día de ayer –sábado 13 de diciembre– fue un ataque más intenso que tardó desde las siete, ocho de la mañana, hasta las siete de la noche aproximadamente, donde tuvimos siete heridos, tres en estado delicado y cuatro con heridas leves”, afirmó el funcionario castrense.

En cuanto a los hechos ocurridos el sábado en Nahualá, el Ministerio Público (MP) indicó que ya se están realizando las investigaciones correspondientes para establecer las causas del hecho, así como las circunstancias en que fallecieron las víctimas. Asimismo, aún se está a la espera de la confirmación por parte del Inacif del número de fallecidos a consecuencia de estos hechos.