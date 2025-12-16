PNC despliega 300 agentes a Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que 300 agentes se han sumado a los operativos en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, luego de que se declarara un estado de Prevención.

Ambos municipios mantienen un conflicto territorial, y el pasado sábado, según los registros de la Policía, hubo 13 vecinos de Nahualá muertos y un miembro del Ejército habría también fallecido a causa de heridas de bala.

David Custodio Boteo, director general de la PNC, informó que los patrullajes junto a elementos del Ejército han aumentado luego de los enfrentamientos del fin de semana, aunque señaló que ya no se trata únicamente de un conflicto territorial.

“Ya no estamos hablando de un conflicto como tal; ya es un enfrentamiento que han sostenido estos grupos criminales organizados con personas armadas de manera ilegal, que poseen armas largas y otro tipo de armamento ofensivo”, declaró el director. Agregó que agentes de las Fuerzas Especiales de Policía (FEP), la Unidad Antinarcótica y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), realizan los operativos en los municipios bajo el estado de excepción para ubicar a los responsables de las balaceras.

“Estos últimos incidentes van más allá de un conflicto territorial. Ya es evidente que hay grupos criminales organizados que buscan desestabilizar, no solo a las fuerzas de seguridad, sino al país entero”, comentó Custodio Boteo.

¿Cómo comenzó el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad?

El jueves 11 de diciembre, pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán dispararon en contra de efectivos del Ejército y las subestaciones de la PNC ubicadas en ambos municipios, según indicó el director de la Policía.

Posteriormente, en Nahualá retuvieron a 16 agentes bajo amenazas. Los comunitarios exigían la localización de cinco vecinos, presuntamente secuestrados por personas armadas de Santa Catarina Ixtahuacán.

“Se inició la búsqueda junto con los comunitarios y se logró ubicar a seis personas muertas en el bosque. Al final de la noche, los 16 agentes de la PNC que estaban retenidos fueron liberados”, dijo Custodio Boteo.

El sábado 13 de diciembre comenzaron los disparos contra las fuerzas de seguridad y contra vehículos que transitaban por la Ruta Interamericana.

“Hubo un bloqueo en la Ruta Interamericana y se produjeron disparos, lo cual es totalmente reprochable, considerando que también se había secuestrado a los pasajeros de un bus”, agregó el funcionario.

Van 14 muertos

Marco Villeda, ministro de Gobernación, reconoció en declaraciones radiales que 13 comunitarios y un soldado del Ejército fallecieron durante los enfrentamientos.

“No se trata de una agresión de una comunidad contra otra, es un ataque directo contra el destacamento militar. No habría razón para que el Ejército actuara de forma proactiva contra las comunidades, salvo que haya un ataque directo”, indicó el titular de la cartera del Interior.

Aunque Gobernaci´no asegura que un soldado murió, la Dirección de Prensa del Ministerio de la Defensa (Mindef), negó tal extremo.

Familiares y vecinos velan a las 13 personas fallecidas en el conflicto de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Piden esclarecer las muertes

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, vecinos, familias y líderes de Nahualá, aseguraron haber presenciado cómo eran atacados a tiros desde un helicóptero el sábado 13 de diciembre, por lo que exigieron el esclarecimiento de los hechos.

“Exigimos el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas por el uso de la fuerza contra los pobladores del municipio de Nahualá. Así mismo, es indispensable priorizar mecanismos de diálogo y soluciones estructurales en lugar de respuestas militarizadas”, dijo Judith Chox Ixmatá, de Nahualá.

Los vecinos también pidieron la intervención de organizaciones internacionales y de derechos humanos para dar seguimiento al caso. “Quiero que esto no quede solo en luto, sino que se transforme en conciencia, en justicia y en un compromiso real de no repetición. Por eso exigimos paz, seguridad y justicia en nuestro territorio”, agregó Chox Ixmatá.

En el pronunciamiento de los vecinos de Nahualá, se señaló que el destacamento militar instalado en el área limítrofe con Santa Catarina Ixtahuacán, “en lugar de propiciar el diálogo y brindar protección, ha generado violencia. En vez de seguridad, han disparado contra civiles, dejando 13 muertos y varios heridos”. Aclararon que las personas afectadas no eran “delincuentes, invasores, ni enemigos”.

Alcaldes se pronuncian

El 13 de diciembre, el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj, pidió la intervención del Gobierno tras la muerte de los comunitarios. Por su parte, el alcalde de Santa Catarina Ixtahuacán, Edgar Tambriz, confirmó bloqueos en el área e indicó que tenía conocimiento de personas retenidas durante los enfrentamientos.

Un día después, durante el entierro de los 13 fallecidos, Guarchaj afirmó que las víctimas fueron “brutalmente emboscadas”, entre ellas un menor de edad.

Tambriz manifestó que se desea paz y seguridad en ambos municipios, y pidió al presidente Bernardo Arévalo que actúe para resolver el conflicto.

“Ahorita el pueblo de Nahualá está convulsionado, porque es el Ejército el que está atacando a Nahualá”, declaró.