Arévalo descarta conflicto comunitario tras reciente violencia en Nahualá e Ixtahuacán y señala a grupos armados

Autoridades de Gobierno brindaron este miércoles 17 de diciembre una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se refirieron a diversos asuntos, entre ellos el conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

En su intervención, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, mencionó que el Estado de Prevención decretado en dichos municipios tiene como propósito garantizar la seguridad y el orden público, y busca evitar ataques de grupos armados ilegales.

Dijo que la medida reafirma la presencia del Estado en esos municipios y genera condiciones para que las distintas instituciones estatales cumplan con sus funciones, tras los recientes incidentes registrados en ese lugar, que dejaron personas fallecidas.

Según Arévalo, la prioridad es proteger a la población de ambos municipios mediante los operativos de seguridad desarrollados por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.

“Hay que recordar que no estamos ante un enfrentamiento comunitario. Esta última situación no ha sido un ataque de una comunidad contra otra, como ha ocurrido en el pasado, sino acciones de grupos armados ilegales con armas de alto poder, que realizaron ataques cuyo objetivo evidente era expulsar a las fuerzas del Ejército de las posiciones que han venido ocupando para prevenir actos de violencia intercomunitaria”, remarcó Arévalo.

Añadió que lo ocurrido recientemente no deriva del conflicto territorial histórico y fue enfático al afirmar que el Ejército de Guatemala no atacó a ninguna población, sino que respondió con fuego defensivo cuando fue atacado por los grupos ilegales. Indicó que se trató de un ataque organizado y sostenido.

Reiteró que esos grupos armados buscaban expulsar a las fuerzas de seguridad para operar con mayor impunidad, pero el Estado ha reafirmado su presencia.

Afirmó que la PNC ha reforzado su presencia en ambos municipios como parte de la estrategia de seguridad.

El general de brigada José Giovani Martínez Milián, ministro de la Defensa Nacional en funciones, indicó que la responsabilidad del destacamento militar entre ambos municipios es velar por la seguridad e integridad del territorio. Añadió que el contingente activo tiene como objetivo evitar la continuación de los ataques.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que fueron asignados 360 agentes de la PNC para apoyar las labores de seguridad y control en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

Afirmó que trabajan para dar con el paradero de los integrantes de estos grupos de delincuencia organizada, quienes ya contaban con órdenes de aprehensión emitidas por juez competente.

Indicó que el sábado 13 de diciembre fue tomada la estación de la PNC de Nahualá y los agentes fueron retenidos por pobladores, quienes afirmaban que cinco personas habían desaparecido y supuestamente estaban retenidas en Santa Catarina Ixtahuacán.

Explicó que, posteriormente, agentes y pobladores realizaron un recorrido y localizaron tres cadáveres. En otro rastreo encontraron dos más, y en una tercera búsqueda hallaron un sexto cuerpo.

El ministro añadió que los pobladores no permitieron el traslado de los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la causa de muerte y decidieron sustraerlos del control de la PNC.

Agregó que los seis cuerpos fueron sepultados por los pobladores.

Afirmó que han retomado el control del área donde se registraron los incidentes.

Sin embargo, en Nahualá fueron inhumados 13 cadáveres.

