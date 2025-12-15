Ejército condecora a soldados heridos durante incidentes en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán 

El Ejército de Guatemala informó que este lunes 15 de diciembre, en el Centro Médico Militar, se llevó a cabo la imposición del distintivo “Roble de Oro” a 11 integrantes de las fuerzas armadas que resultaron heridos durante operaciones de seguridad en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, donde el fin de semana se reportaron incidentes.

El acto fue presidido por el general de Brigada José Giovani Martínez Milián, ministro de la Defensa Nacional en funciones, quien reconoció el valor, la disciplina y el compromiso del personal militar en sus labores asignadas.

Personal médico indicó que dos de los soldados están a cargo del Departamento de Traumatología. Uno de los afectados sufrió una lesión abdominal, y a los pacientes se les suministrarán antibióticos como cuidados iniciales para tratar las lesiones.

En conferencia de prensa, el domingo 14 de diciembre, el presidente Bernardo Arévalo indicó que desde el jueves ocurrieron hechos que evidencian que “grupos del crimen organizado se aprovecharon maliciosamente de un conflicto comunitario” iniciado hace décadas entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá.

Según Arévalo, el destacamento militar ubicado entre ambas comunidades en conflicto territorial fue atacado como parte de una estrategia criminal.

Este incidente, registrado el fin de semana, dejó personas fallecidas, según autoridades.

Ese mismo domingo, en el parque central de Nahualá, familiares y amigos de las personas fallecidas durante el enfrentamiento armado —atribuido por el gobierno a grupos al margen de la ley que se han aprovechado del conflicto territorial— expresaron su dolor por el deceso.

Según imágenes, en el lugar fueron colocados los féretros de las 13 personas. Entre estas, según pobladores y autoridades ediles de la localidad, había un menor que, de acuerdo con sus familiares, murió durante el enfrentamiento ocurrido el 13 de diciembre.

En Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán existen antecedentes de varios enfrentamientos que han dejado personas fallecidas y heridas, como consecuencia del conflicto territorial. Tras los últimos incidentes, el Gobierno declaró Estado de Prevención en ambos municipios.

