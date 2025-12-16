Gobernador indica que mantendrán el diálogo por conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

Luego de los incidentes ocurridos en Nahualá, Sololá, durante el fin de semana, en el que se confirmó la muerte de 13 personas, según autoridades municipales, se vive una "tensa calma" en dicho municipio y en Santa Catarina Ixtahuacán, en el primer día del estado de Prevención decretado por el presidente Bernardo Arévalo el pasado domingo, con el objetivo de proporcionar cierta tranquilidad a los habitantes de ambas comunidades, a raíz del conflicto territorial que mantienen desde hace varias décadas.

En entrevista con Prensa Libre, el gobernador de Sololá, Edgar Tuy, confirmó que, tras la implementación de la medida presidencial, en Nahualá todo transcurre de manera tranquila luego de los hechos del sábado 13 de diciembre. También aseguró que, en todo el departamento, las actividades continúan con normalidad.

“Sí, en todo el departamento sigue todo con normalidad. Ahora, cuando estamos hablando de los dos municipios –Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán–, pues justamente el municipio de Nahualá está sin actividad porque se decretó duelo oficial en el municipio de Nahualá”, afirmó Tuy.

Según indicó el gobernador, el alcalde de Nahualá, Manuel Tzoc, declaró dos días de duelo en el municipio, debido a la muerte de 13 habitantes como consecuencia de los incidentes del fin de semana.

Agregó que, desde que iniciaron los hechos el pasado sábado, se mantuvo en constante comunicación con el presidente Arévalo.

“Por supuesto, la coordinación se mantuvo justamente desde que se dieron los incidentes. Lo que mantenemos es precisamente lo que ha manifestado ayer – el domingo– el señor presidente”, añadió.

En relación con el despliegue de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala para evitar nuevos enfrentamientos en el área limítrofe entre ambos poblados, Tuy señaló que ambas instituciones llevan a cabo las acciones correspondientes, y acerca del trabajo del Ejército en la zona del conflicto, indicó que ha sido positivo y que, con la implementación del estado de Prevención, es el Ministerio de la Defensa, junto al de Gobernación, los encargados de planificar la seguridad en el sector.

Abogó por la resolución del conflicto entre ambas comunidades, y el gobernador afirmó que es necesario realizar todos los esfuerzos posibles para lograr la pacificación y el bienestar de los habitantes.

“Recordémonos que es una situación que se ha vivido desde hace ya mucho tiempo. Por supuesto, lo que uno tiene que llamar justamente acá en esta situación es que tratemos de llegar justamente a la vía de la pacificación, ya que es la única vía que nos puede llevar a tratar o para mantener nuevamente la normalidad”, indicó.

Tuy también comentó que las conversaciones para alcanzar acuerdos y evitar que continúe el conflicto se desarrollan mediante el diálogo instaurado por la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (Coprecon), encargada de los acercamientos entre autoridades de ambas localidades, en los cuales él también ha participado.

“Las reuniones ya se están llevando a cabo, y desde que empezó el gobierno, se ha instalado una comisión presidencial para la conflictividad de estos dos municipios. Nosotros también hemos tenido la participación y es la única vía que hemos estado llevando”, resaltó.

El gobernador no descartó nuevas reuniones con la comisión presidencial durante los 15 días en los que estará vigente el estado de Prevención, con el objetivo de garantizar la paz para los pobladores de ambos municipios.

Más de cien días sin incidentes

El presidente Bernardo Arévalo afirmó, durante la conferencia realizada el domingo en el Palacio Nacional de la Cultura, que los hechos del sábado 13 de diciembre fueron provocados por grupos al margen de la ley, luego de más de 160 días de tranquilidad y sin incidentes entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

También aseguró que el cese de los ataques entre ambas comunidades ha sido posible gracias al proceso de diálogo impulsado este año por la Comisión Presidencial contra la Conflictividad (Coprecon), que ha hecho esfuerzos para poner fin a las hostilidades.

“Eso es parte de un proceso de diálogo que nosotros hemos venido montando, que ha seguido funcionando. Desde la Comisión Presidencial contra la Conflictividad, se viene trabajando con ambas comunidades para buscar una solución a los problemas territoriales, que son el origen de este enfrentamiento entre ambas comunidades”, aseguró Arévalo.

El mandatario añadió que, durante noviembre y los primeros días de diciembre, se realizaron cuatro reuniones con los pobladores para abordar temas relacionados con los títulos y la propiedad de la tierra.

“Sólo en el curso del mes de noviembre y diciembre se han tenido ya cuatro reuniones, la última el 10 de diciembre, y aquí se están viendo cuestiones de la documentación, revisión de todos los títulos, etcétera. De manera que el resto de las instituciones del Estado se involucran también en buscarle una solución a esto, no únicamente a través de los mecanismos de desarticular a los agresores, sino también de generar condiciones que permitan la coexistencia pacífica entre las comunidades”, puntualizó el presidente.