PNC y Mindef difieren sobre hechos armados en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

Aunque el presidente, Bernardo Arévalo, aseguró ayer en conferencia de prensa que los sucesos del pasado fin de semana en Sololá no eran un enfrentamiento comunitario, sino la intervención del Ejército ante grupos criminales con armas de alto poder, el informe de la Policía de ese día presenta una versión distinta.

El informe circunstanciado de la Policía Nacional Civil (PNC), al cual Prensa Libre tuvo acceso, contradice la versión oficial del Gobierno sobre los sucesos que se registraron el pasado sábado en Nahualá, Sololá.

La Subestación 72-1-1 de la PNC consignó en su informe circunstanciado los hechos en la aldea Pachipac, Nahualá, Sololá, en donde, según la población, murieron 13 personas. Ahí se consignó que alrededor de las 11 horas, aproximadamente 16 mujeres se presentaron en la sede policial para solicitar apoyo urgente, al alertar sobre un ataque armado contra los pobladores de la aldea y la posible existencia de personas fallecidas. Minutos después, varios hombres también acudieron a la subestación para reiterar la solicitud.

Ante la gravedad de la denuncia, agentes de la subestación en la autopatrulla SOL-128 salieron a brindar acompañamiento, mientras se coordinó apoyo con el jefe de la estación 72-4. A las 11.25 horas se sumó el jefe del núcleo de reserva de Sololá y nueve agentes, en la unidad SOL-115.

LECTURAS RELACIONADAS Violencia en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán: qué ocurrió y por qué el Gobierno decretó estado de Prevención

Búsqueda en zona montañosa bajo disparos

Según el informe policial, a las 11:46 horas los agentes llegaron a la aldea Pachipac para participar en la búsqueda y rescate de cinco personas desaparecidas en una zona montañosa, donde se escuchaban detonaciones de armas de fuego de distintos calibres.

Los pobladores indicaron a la PNC que desde la cima de la montaña había personas armadas provenientes de Santa Catarina Ixtahuacán, quienes, según su versión, actuaban junto a miembros del Ejército de Guatemala.

Al ascender al área, indica el documento al que tuvo acceso Prensa Libre, los agentes activaron luces de emergencia y señales acústicas para identificarse como personal policial y proceder a la evacuación de cinco personas fallecidas, cuyos cuerpos iban a ser trasladados a la escuela de la comunidad de Pachipac.

El documento señala que, pese a las señales de advertencia, los disparos no cesaron, poniendo en riesgo la integridad física de los agentes policiales y de los pobladores que participaban en las diligencias.

LECTURAS RELACIONADAS Pobladores de Nahualá liberan paso vehicular tras ocho horas de bloqueo en la ruta Interamericana por incidente armado

Entre disparos

Según el informe policial, a las 11.46 horas llegaron a la aldea Pachipac para participar en la búsqueda y rescate de las cinco personas desaparecidas en una zona montañosa, donde se escuchaban detonaciones de armas de fuego de distintos calibres.

“Nos constituimos a la aldea Pachipac a darles acompañamiento para la búsqueda y rescate de cinco personas desaparecidas (…) en lo alto de la montaña se escuchaban detonaciones de armas de fuego de distintos calibres”, consigna el informe policial.

Al ascender al área, indica el documento, los agentes activaron luces de emergencia y señales acústicas para identificarse como personal policial y proceder a la evacuación de las cinco personas fallecidas, cuyos cuerpos iban a ser trasladados a la escuela de la comunidad de Pachipac.

El documento señala que, pese a las señales de advertencia, hicieron “caso omiso a las señales de advertencia, no cesando los disparos en contra de la integridad física de la fuerza policial”.

Desde el helicóptero

El mandatario declaró que el Ejército de Guatemala no atacó a la población civil, sino que respondió con fuego defensivo tras ser atacado por estos grupos ilegales, y aseguró que durante el Estado de Prevención se buscará desarticular a estas estructuras armadas.

No obstante, el informe policial consigna que alrededor de las 14.40 horas, cuando pobladores se disponían a realizar una transmisión en vivo para documentar los hechos, se observó el sobrevuelo de un helicóptero del Ejército de Guatemala. Según la versión consignada por la PNC, desde la aeronave se habrían realizado disparos que pusieron en peligro a la población civil y al personal policial presente en el área.

“Se observó que en el área sobrevolaba un helicóptero del Ejército de Guatemala disparando en contra de la integridad física de la población civil y personal policial que se encontraban en el área”, destaca el informe circunstanciado.

Ante esta situación, los agentes informaron que realizaron coordinaciones con mandos superiores, solicitando que se notificara al Ministerio de la Defensa para que el helicóptero dejara de sobrevolar la zona y cesaran los disparos, con el fin de evitar más muertes violentas.

Posteriormente, a las 16.50 horas, los pobladores informaron que, tras los sobrevuelos y disparos aéreos, tres hombres más habían fallecido, por lo que solicitaron nuevamente el apoyo de la PNC para la búsqueda y rescate de los cuerpos.

A las 17.30 horas, los agentes retomaron las diligencias y, una hora después, localizaron otro cuerpo sin vida, que fue evaluado y trasladado a la escuela de la aldea Pachipac.

LECTURAS RELACIONADAS Gobernador indica que mantendrán el diálogo por conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Giovanni Martínez Milán, aseguró que no han sido demostrados los señalamientos en contra del Ejército y negó que se haya disparado contra civiles o de la PNC.

El funcionario explicó que el helicóptero observado en la zona fue utilizado como ambulancia aérea, con el objetivo de evacuar a los militares heridos de mayor gravedad, mientras que otros lesionados fueron trasladados a Quetzaltenango por distintos medios.

El informe policial establece que, como resultado de los hechos violentos, murieron 12 personas, aunque el día siguiente medios detallaron que el número eran de 13 fallecidos. Al terminar el documento, los comunitarios solicitaron que se mantuvieran las actividades policiales preventivas y pidieron el retiro del destacamento militar del área.

Mientras tanto, ayer aseguró Arévalo que los hechos continúan bajo análisis, mientras se mantienen las medidas de seguridad y el Estado de Prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.