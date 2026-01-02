Gobernación reporta baja en decomisos de cocaína durante el 2025

Gobernación reporta baja en decomisos de cocaína durante el 2025

En el segundo año de gobierno de Bernardo Arévalo, las fuerzas antinarcóticas incautaron 9.85 toneladas de cocaína, un descenso de 46% respecto del 2024. No obstante, la cifra es mayor a la de los dos últimos años del gobierno anterior.

Un total de 9.85 toneladas de cocaína fueron incautadas por las fuerzas antinarcóticas de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el 2025, según información del Ministerio de Gobernación (Mingob) sobre los resultados obtenidos en el año anterior.

Según indica la cartera del Interior, la cantidad incautada en el 2025 fue 46% menor en comparación con las 18.2 toneladas decomisadas en el 2024.
No obstante, las incautaciones del 2025 superaron el total de 7.5 toneladas decomisadas durante los últimos dos años —2022 y 2023— del gobierno de Alejandro Giammattei.

También se indica que, durante el primer año del gobierno del presidente Bernardo Arévalo —el 2024—, los decomisos de cocaína superaron en 261% las incautaciones realizadas en el 2023.

Los datos del Ministerio de Gobernación revelan que también se lograron importantes incautaciones de otros ilícitos en el 2025.

En ese periodo se erradicaron 4.08 millones de arbustos de hoja de coca, 2.60 millones de matas de mariguana y 4 mil 582 matas de amapola, lo que representa un logro significativo en el combate al crimen organizado.

Destrucción de pistas y detenciones

El Mingob indica que, durante el año anterior, fueron localizadas y destruidas siete pistas clandestinas ubicadas en distintos puntos del país, utilizadas por estructuras dedicadas al narcotráfico para el transporte de estupefacientes.

Esto se debe a que Guatemala se encuentra en una posición geográfica que facilita el acceso hacia México y Estados Unidos, indica la cartera.

Además de las incautaciones de cocaína, la erradicación de cultivos y la destrucción de pistas clandestinas, también se reporta la detención de 33 personas con fines de extradición. De estas, 19 fueron solicitadas por Estados Unidos, ya que enfrentan cargos relacionados con el narcotráfico.

Del total de casos de extradición reportados en el 2025, 20 fueron ejecutados por la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), concluye el Ministerio de Gobernación.

