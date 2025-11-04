Incautan droga en contenedor con encomiendas en el puerto Santo Tomás de Castilla

Justicia

Incautan droga en contenedor con encomiendas en el puerto Santo Tomás de Castilla

Un contenedor transportaba cajas con encomiendas, y en una de ellas se localizaron bolsas con marihuana.

Parte de la marihuana decomisada en un contenedor en el puerto Santo Tomás de Castilla. (Foto Prensa Libre: PNC)

Policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica inspeccionaron este martes 4 de noviembre un contenedor en el puerto de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, proveniente de Estados Unidos.

Según la Policía Nacional Civil, el contenedor transportaba cajas de encomiendas y, en una de ellas, localizaron seis bolsas con marihuana.

Además, fueron hallados 498 recipientes de vidrio que contenían marihuana, un cigarro con la misma droga y otros indicios que servirán para fortalecer la investigación.

Aún se desconoce en cuánto está valorada la marihuana decomisada.

Este es el segundo decomiso de droga registrado este martes. El primero ocurrió en Puerto Quetzal, Escuintla, donde las autoridades incautaron 292 paquetes de cocaína.

De acuerdo con el reporte policial, el cargamento fue detectado en un contenedor procedente de Costa Rica.

ARCHIVADO EN:

Decomiso de drogas Estados Unidos Izabal Marihuana Puerto Barrios Santo Tomás de Castilla 
