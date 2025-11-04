Decomisan 292 paquetes de cocaína en contenedor procedente de Costa Rica

Justicia

Decomisan 292 paquetes de cocaína en contenedor procedente de Costa Rica

Autoridades decomisan cargamento de droga en contenedor en Puerto Quetzal.

y

|

time-clock

Droga procedente de Costa Rica fue decomisada en Puerto Quetzal, Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

Autoridades antinarcóticas de la Policía Nacional Civil (PNC) decomisaron droga este martes 4 de noviembre durante un operativo en Puerto Quetzal, Escuintla.

Durante la diligencia fueron incautados 292 paquetes de cocaína ocultos en costales.

Según la PNC, la droga fue hallada en un contenedor procedente de Puerto Caldera, Costa Rica.

Las diligencias de campo continúan en la referida portuaria.

EN ESTE MOMENTO

DERRUMBE EN CARRETERA A EL SALVADOR

El 98% de proyectos en ejecución del CIV son obras de arrastre

Right
Hemiciclo del Congreso de la República de Guatemala

Oficialismo y oposición sin consensos para la nueva Junta Directiva del Congreso

Right

Un decomiso similar ocurrió el 18 de diciembre del 2024, cuando autoridades localizaron droga en el Pacífico guatemalteco.

Según el reporte de esa ocasión, durante un patrullaje de rutina, personal de la Marina halló 13 bultos flotando en el mar.

El total del decomiso fue de 455 paquetes.

Para leer más: Fiscalía de Chiapas confirma captura de cuatro guatemaltecos que dijeron ser del cartel de Sinaloa

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

ARCHIVADO EN:

Cocaína Decomiso de droga Narcotráfico Puerto Quetzal 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS