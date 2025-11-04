Decomisan 292 paquetes de cocaína en contenedor procedente de Costa Rica

Autoridades antinarcóticas de la Policía Nacional Civil (PNC) decomisaron droga este martes 4 de noviembre durante un operativo en Puerto Quetzal, Escuintla.

Durante la diligencia fueron incautados 292 paquetes de cocaína ocultos en costales.

Según la PNC, la droga fue hallada en un contenedor procedente de Puerto Caldera, Costa Rica.

Las diligencias de campo continúan en la referida portuaria.

Un decomiso similar ocurrió el 18 de diciembre del 2024, cuando autoridades localizaron droga en el Pacífico guatemalteco.

Según el reporte de esa ocasión, durante un patrullaje de rutina, personal de la Marina halló 13 bultos flotando en el mar.

El total del decomiso fue de 455 paquetes.

