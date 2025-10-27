Fiscalía de Chiapas confirma captura de cuatro guatemaltecos que dijeron ser del cartel de Sinaloa

Cuatro guatemaltecos fueron capturados en Amatenango de la Frontera, Chiapas, México, tras un enfrentamiento armado con fuerzas del Grupo Interinstitucional, integrado por la Fiscalía General de ese estado, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional, informaron este lunes 27 de octubre fuentes oficiales.

Los detenidos, identificados como Rolando “N”, Ervin “N”, Mario R. “N” y Mario “N”, aseguraron ser integrantes del cartel de Sinaloa, según informaron las autoridades mexicanas. Durante el operativo también fue capturado un ciudadano mexicano, Ángel “N”.

El enfrentamiento comenzó cuando un hombre armado fue detectado por agentes durante labores de investigación. Al notar la presencia policial, intentó huir y disparó contra los agentes, lo que desató un tiroteo. Posteriormente, ingresó a una propiedad donde otros individuos abrieron fuego desde el techo de una vivienda. Tras intentar escapar por los techos, fueron capturados.

Durante la operación, las autoridades incautaron siete armas largas, un arma corta, cargadores, municiones, dos vehículos, dos motocicletas y el inmueble donde ocurrió el tiroteo. Dos de los aprehendidos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital bajo custodia.

Los capturados enfrentarán cargos por homicidio calificado en grado de tentativa, asociación delictuosa, atentados contra la paz e integridad del Estado y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Este caso se suma a otro operativo reciente, realizado el 18 de octubre, en el que fueron detenidos seis hombres —entre ellos, dos guatemaltecos— en la zona norte-centro de Chiapas, quienes también aseguraron pertenecer al mismo grupo criminal.

