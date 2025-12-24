Carteles del narcotráfico vulneran la frontera sur y empresarios guatemaltecos piden recuperar la seguridad

Los enfrentamientos recientes en el área fronteriza entre México y Guatemala, protagonizados por grupos del crimen organizado, motivaron a empresarios y organizaciones civiles de Tapachula a instar a las autoridades federales y del estado de Chiapas a “blindar” la zona con mayor presencia de fuerzas de seguridad. La posición fue expresada por representantes de la organización Pro-Centro de los Comerciantes y Empresarios del Centro de Tapachula. César García Jiménez solicitó que se refuerce la seguridad en la zona fronteriza, ante la lucha entre carteles que está generando temor entre los habitantes del sur de México.

“Necesitamos más presencia militar y federal por nuestro lado, México. Nuestra frontera sur es muy porosa, es muy fácil cruzar, y eso hace que también los malos lleguen a introducirse aquí, en Chiapas”, expuso García Jiménez a la agencia EFE desde la mayor ciudad de la frontera sur de México. Reiteró que el clima de inseguridad en la zona ha reducido hasta en un 30% la llegada de visitantes guatemaltecos, situación que pone en números rojos a los empresarios mexicanos, sobre todo en diciembre, cuando esperaban una recuperación económica en la zona fronteriza.

En ese mismo sentido, Abel Méndez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), expresó su preocupación al señalar que la frontera “está descuidada” y que no hay autoridad que la proteja. “Sí necesitamos realmente que se cuide más la frontera (…) que haya más control, más operativos y seguridad, para que Tapachula vuelva a tener el control como se tenía antes y que exista buena coordinación de seguridad”, subrayó. El lunes 8 de diciembre se registró un ataque en cinco municipios entre Huehuetenango y San Marcos, atribuido a grupos del crimen organizado que buscan mantener el control y la expansión del territorio.

Criminalidad en la frontera

La posición que expresan los empresarios organizados de Tapachula genera preocupación entre sectores guatemaltecos que abordan asuntos fronterizos vinculados al comercio informal.

Muriel Ramírez, coordinadora de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (Codecof), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), y Luis Mazariegos, coordinador del Observatorio contra el Contrabando (OCC) de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), coincidieron en señalar que el área se ha vuelto más riesgosa para trabajar, producir, transportar y comprar dentro de los canales legales, y que el comercio formal —que paga impuestos, genera empleo y cumple normas sanitarias y aduaneras— está quedando en desventaja frente a la criminalidad.

Ramírez afirmó que el propio liderazgo empresarial reconoce que una frontera porosa abre espacios para el ingreso y operación de actores criminales, lo que afecta la vida cotidiana, la actividad productiva y la economía local.

“Aquí hay un punto clave para Guatemala: cuando el control territorial se debilita, el contrabando no aparece solo; se organiza y se sostiene. Lo que hoy se evidencia es que el ingreso de mercancías ilegales sigue siendo promovido por estructuras criminales que han aprendido a operar aprovechando vacíos de presencia estatal y, en algunos casos, dinámicas de corrupción o complicidad que facilitan rutas, horarios, puntos y mecanismos para mover producto sin control”, apuntó.

Por ello, subrayó que esta solicitud debe leerse como un llamado legítimo a recuperar el control territorial, reforzar la presencia del Estado y proteger los flujos comerciales lícitos que sostienen a miles de familias en ambos lados de la frontera. “En términos directos: la violencia corta el flujo económico legítimo y abre más espacio al mercado ilegal, y ese mercado ilegal es el que termina golpeando a la industria, al productor y al empleo formal en Guatemala”, añadió.

Mazariegos consideró que esta solicitud es importante porque la presencia y toma de la zona fronteriza Chiapas-Guatemala por parte de grupos del crimen organizado ya es una realidad, y esto está alterando todas las actividades comerciales en el territorio mexicano, así como el tránsito de mercaderías entre ambos países.

Soldados del Ejército de Guatemala refuerzan la seguridad en la frontera con México, tras los recientes enfrentamientos atribuidos a grupos del crimen organizado. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @Ejercito_GT)

¿Quién coordina?

Se consultó al Ministerio de la Defensa Nacional sobre el resguardo de la frontera ante la amenaza del narcotráfico, y respondió: “Al tratarse de un tema de Estado a Estado, no es competencia del Ministerio de la Defensa Nacional emitir una postura al respecto, por no ser de nuestra competencia”.

El Ministerio de Gobernación detalló que el asunto lo maneja el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (Ganseg), una instancia coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se consultó a esta cartera y detalló que el “Ganseg lo integra el Ministerio de Gobernación y el Minex es el conducto para que las conversaciones se den, son temas de seguridad fronteriza ellos -el Mingob- manejan el tema”.

Seguridad fronteriza

Al hacer un balance entre los habitantes del sur de México y Guatemala, los consultados señalaron que la situación es favorable para México, tanto en el comercio lícito como en el ilícito de alimentos y bebidas.

“El balance es de tensión social, temor e incertidumbre, con afectación directa a comunidades que dependen de la movilidad y del comercio diario. Cuando la seguridad se deteriora, se paraliza la actividad económica local, se limitan los desplazamientos y se rompe la confianza en las rutas y en los puntos de intercambio”, remarcó Ramírez.

Agregó que, para Guatemala, esto es aún más relevante por un motivo adicional: la seguridad fronteriza también es una herramienta clave para reducir el contrabando. Así, una frontera con presencia efectiva del Estado, control territorial e inteligencia operativa cierra espacios a los pasos no regulados y disminuye el ingreso de mercancías ilegales que afectan a los productores, las industrias y los comercios formales, distorsionan precios, evaden impuestos y debilitan la competencia leal. “Por ello, es necesario entender que reforzar la seguridad no solo protege a las personas; también protege la economía formal y el empleo guatemalteco”, sostuvo.

Policías y soldados del Ejército resguardan la frontera de Guatemala con México ante la amenaza del narcotráfico. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Violencia encarece el comercio

Los especialistas también advierten una afectación en las relaciones comerciales entre ambos países debido a los brotes de violencia.

Codecof identificó al menos tres niveles de impacto:

Mover mercadería legal se vuelve más caro y peligroso. Cuando hay zonas en disputa y falta de control, las rutas dejan de ser seguras: los transportistas deben desviarse y enfrentar retenes irregulares, amenazas o extorsiones. Aumenta el riesgo para los pilotos y la carga. Esta inseguridad se traduce en mayores costos, retrasos y menor abastecimiento, lo que golpea directamente al comercio formal y al consumidor.

Además, este escenario abre una ventana de oportunidad para redes criminales: mientras el comercio formal se frena y encarece, otros actores aprovechan los puntos no controlados para mover contrabando con mayor facilidad, amplían la competencia desleal y debilitan aún más la economía legal.

Baja la movilidad comercial y el turismo de compras familiar (legal y regulado). Cuando las personas dejan de cruzar por miedo o por falta de condiciones de seguridad, disminuye la llegada de compradores y visitantes. Esto se traduce en menos ventas para el comercio formal local —tiendas, mercados, restaurantes y transporte— y, al mismo tiempo, se abre espacio para el mercado ilícito, que aprovecha el menor control y la necesidad de abastecimiento para posicionar productos de contrabando. Se fortalece el comercio ilícito. A mayor descontrol territorial, hay más facilidad para que redes criminales utilicen pasos no regulados para mover mercancías, armas, drogas y contrabando, lo que afecta directamente a productores e industrias guatemaltecas.

Cuando hay incursiones o persecuciones transfronterizas que terminan en tiroteos, la actividad económica formal se paraliza por miedo y desconfianza.

Mazariegos agregó: “Sin duda, esto genera un desorden comercial que golpea a las empresas formales en Guatemala, tanto a las que exportan productos —al encarecer los costos de logística, seguro y fletes a México— como a las que compiten en Guatemala con productos de origen ilícito o de contrabando”.

Disputa

Este tipo de llamados trasciende porque enciende las alarmas en el área fronteriza.

Mazariegos aseguró que el llamado —y las posibles futuras acciones de protesta de la población— representa una exigencia de acción para las autoridades de México y Guatemala, ante la ausencia del Estado para imponer el orden en la zona fronteriza. Este desorden, afirmó, está afectando la actividad económica en la región y entre ambos países.

En tanto, Ramírez declaró que, en esta coyuntura, ya no se trata solo de “seguridad pública”; se trata de control territorial que impacta la economía, el empleo y la gobernabilidad.

“Cuando carteles disputan corredores, la frontera deja de ser un punto de intercambio y se vuelve un vector de riesgo: crecen el contrabando, la competencia desleal y la presión sobre productores e industrias formales”, enfatizó.

Menos visitantes

Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), explicó que tienen reportes de una afectación para los transportistas con placas mexicanas que llegan a realizar sus descargas o cargas en el área de Tapachula.

En el caso de transportistas centroamericanos que llegan a dejar o recoger cargas, no se han reportado incidentes de inseguridad, aunque sí se han elevado las recomendaciones.

Confirmó que se ha reducido es la presencia de guatemaltecos que llegan a realizar comercio al por menor en Tapachula, luego de que este año se conocieron varios casos de robos y asaltos a personas que acudían a hacer sus compras.