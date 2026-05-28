Sectores alertan por impacto operativo y económico ante crisis en Empornac

La preocupación por la situación que enfrenta la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) continúa entre distintos sectores productivos, que advierten posibles efectos sobre la logística nacional, el comercio exterior y la competitividad de Guatemala.

Representantes del sector industrial y exportador expresaron su inquietud ante la incertidumbre operativa y financiera que atraviesa el puerto del Caribe guatemalteco, en medio de acciones judiciales que derivaron en embargos y restricciones financieras contra la portuaria.

A través de un comunicado, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) señaló que la situación “pone en riesgo la logística de comercio exterior nacional y de importación de insumos, materias primas, maquinaria y bienes esenciales para el funcionamiento de la industria nacional”.

Además, indicaron que el congestionamiento que enfrenta Empornac requiere inversiones urgentes en infraestructura y maquinaria para mejorar la eficiencia portuaria y evitar consecuencias mayores para el país.

Contexto

La preocupación empresarial surge luego de que el Juzgado Tercero de Instancia Penal ordenara embargos y arraigos relacionados con un caso vinculado a Q206 millones, resolución que fue rechazada públicamente por Empornac, según informó Prensa Libre.

Posteriormente, la empresa portuaria advirtió que la inmovilización de fondos podría afectar la continuidad operativa del puerto, debido a que limita el cumplimiento de obligaciones esenciales para el funcionamiento de la terminal marítima. Entre los riesgos señalados figuran afectaciones en pagos a proveedores, mantenimiento de equipos y operaciones logísticas.

La coyuntura ocurre en un contexto en el que Empornac ya enfrentaba dificultades operativas y congestión portuaria. En meses recientes, usuarios y sectores empresariales habían denunciado disminución en los rendimientos de carga y descarga, retrasos en maniobras y mayores tiempos de espera para buques y transporte terrestre.

Prensa Libre informó sobre los atrasos en las operaciones llegaron a reducir más del 50% de los rendimientos en algunas maniobras, mientras que empresas advertían sobre riesgos para contratos de exportación e importación.

Los sectores empresariales hicieron un llamado para que las actuaciones judiciales se desarrollen con pleno respeto al debido proceso, la certeza jurídica y la estabilidad institucional y económica del país.

Asimismo, pidieron a las autoridades actuar “con celeridad y responsabilidad” para garantizar la continuidad de las operaciones en el puerto Santo Tomás de Castilla y adoptar soluciones inmediatas para reducir el congestionamiento.

Desvío de la carga

Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) manifestó que las dificultades operativas y la incertidumbre derivada de las restricciones financieras ya están provocando que algunas empresas evalúen movilizar carga fuera de Guatemala.

Entre las alternativas analizadas figuran rutas vía Puerto Cortés, en Honduras, así como transporte terrestre a través de México, debido al temor de retrasos y mayores costos logísticos.

El sector exportador advirtió que la situación podría provocar incrementos en tarifas marítimas, sobrecostos logísticos, riesgos de incumplimiento con compradores internacionales y pérdida de competitividad frente a otros países de la región centroamericana.

Agexport también exigió acciones urgentes para garantizar la continuidad operativa del puerto, recuperar la eficiencia, fortalecer la capacidad operativa y la disponibilidad de equipo, además de avanzar hacia soluciones estructurales para modernizar el sistema portuario nacional.

Los sectores coincidieron en que la competitividad del país depende de contar con puertos eficientes, seguros y con certeza jurídica, especialmente en un contexto en el que Guatemala busca mantener y ampliar su presencia en mercados internacionales.