Capturan a presunto responsable de matar a dos agentes de la PNC en la calzada Aguilar Batres

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Harol “N”, de 19 años, alias "Liro Rebelde", quien presuntamente disparó contra dos agentes en la calzada Aguilar Batres, zona 11. Ambos murieron por la gravedad de las heridas.

La detención ocurrió en la colonia Cerro Gordo, zona 21, y se le decomisado un revólver con cinco municiones y 51 bolsas de marihuana.

El Subcomisario Gonzalo Calderón, jefe de la comisaría 14, explicó que desde que se suscitó el ataque contra los policías, se dio seguimiento al responsable.

Este domingo ocurrieron 13 ataques contra fuerzas de seguridad en distintas zonas de la capital y en la periferia. El reporte oficial indica: ocho agentes muertos y 10 heridos.

Los hechos de violencia están relacionados con los motines registrados el sábado 17 de enero en tres centros carcelarios del país: Renovación I, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18.

Más de 40 guardias del Sistema Penitenciario fueron tomados como rehenes para presionar a las autoridades a restituir privilegios.

Según información oficial, las exigencias provienen de Aldo López Ochoa, alias Lodo, cabecilla del Barrio 18, quien demandaba su traslado y comodidades como aire acondicionado, ingreso de comida de restaurantes y una cama king size en su celda.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, afirmó en conferencia de prensa que no pactará con grupos terroristas. “No voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones”, dijo.

Tras la muerte de los ocho agentes de la PNC, organizaciones, cámaras empresariales e instituciones estatales condenaron los hechos de violencia y exigieron seguridad para la población.

El presidente Bernardo Arévalo respondió con la declaración de estado de sitio por 30 días en todo el territorio nacional, para que la PNC y el Ejército restablezcan el orden en el país.