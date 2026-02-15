Arévalo declara estado de prevención y lanza el plan Centinela metropolitano

Este domingo, el presidente Bernardo Arévalo anunció en cadena nacional el fin del estado de sitio, que concluye este 16 de febrero. En su lugar decretó estado de prevención en todo el territorio nacional, que comenzará el próximo martes 17 de febrero.

Agregó que se continuarán con el control de las cárceles, el corte de comunicación de los criminales y la implementación de operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército, y se mantendrá la estrategia de operativos "quirúrgicos" para el combate al crimen organizado.

Arévalo anunció el Plan Centinela Metropolitano en el que se desarrollarán operativos con un enfoque territorial en el departamento de Guatemala, con intervenciones en los barrios a cargo de las las fuerzas combinadas entre Ejército y Policía.

"Estas acciones permitirán seguir el camino exitoso en la lucha para proteger a la población y las libertades fundamentales", dijo el mandatario.

Cabe recordar que el estado de sitio fue establecido el 18 de enero, un día después de que reos se amotinaran de manera simultánea en los centros carcelarios Fraijanes 2, el sector 11 del Preventivo de la zona 18 y Renovación 1, y tomaran como rehenes a más de 40 guardias del Sistema Penitenciario, para exigir la restitución de privilegios.

La medida también se dio como una respuesta a los atentados contra las fuerzas de seguridad en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, en los que fallecieron 11 policías.

Al momento de decretar el estado de sitio, Arévalo indicó que este permitiría movilizar a las fuerzas de la Policía Nacional Civil y del Ejército para actuar contra las pandillas y las maras, consideradas organizaciones criminales transnacionales y terroristas, según el Decreto 11-2025.

La disposición cumple el plazo de 30 días establecido en el Decreto Gubernativo 1-2026, emitido por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso de la República el pasado 19 de enero, con 145 votos a favor y 5 en contra.

Resultados

Durante la cadena nacional, Arévalo resaltó los resultados del estado de sitio, que indicó se implementó como un plan efectivo para perseguir "con firmeza" a los criminales sin afectar la vida cotidiana de la población.

El mandatario resultó ocho puntos en su mensaje: