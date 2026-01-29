Zona 1 concentró más robos de vehículos y motocicletas en la capital durante el 2025

La zona 1 de la ciudad de Guatemala concentró, durante el 2025, la mayor cantidad de robos de vehículos y motocicletas denunciados en la capital, un comportamiento que se mantuvo pese a la reducción general de estos delitos a nivel nacional.

Según datos del Ministerio Público (MP), en el 2025 se reportaron 239 robos de motocicletas en la zona 1, la cifra más alta entre todas las zonas de la ciudad. Le siguieron la zona 18, con 231 denuncias, y la zona 7, con 203 casos.

En cuanto a los robos de vehículos, la zona 1 también encabezó los registros, con 118 denuncias, seguida por la zona 11, con 84 y la zona 12, con 72 reportes, lo que evidencia que la distribución del delito varía según el tipo de automotor.

El comportamiento en la capital contrasta con la tendencia nacional reportada por la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante el 2025, el robo de vehículos bajó de 1 mil 726 casos en el 2024 a 1mil 548, una reducción del 10.3%, mientras que el robo de motocicletas descendió de 4 mil 940 a 4 mil 492 denuncias, lo que equivale a una caída del 9.1%.

La zona 1 concentró la mayor cantidad de denuncias por robo de motocicletas en la ciudad de Guatemala durante 2025, seguida de las zonas 18 y 7, según datos del Ministerio Público. (Infografía: elaboración propia con datos del MP)

En 2025, la zona 1 encabezó las denuncias por robo de vehículos en la capital, aunque el comportamiento varió en otras zonas, con mayor incidencia también en las zonas 11, 12, 7 y 18, de acuerdo con cifras oficiales. (Infografía: elaboración propia con datos del MP)

Denuncias persisten

En lo que va de enero del 2026, la PNC ya contabiliza 68 robos de vehículos y 175 de motocicletas.

Aunque las cifras muestran una disminución sostenida, el volumen de denuncias sigue siendo elevado.

El MP, que recibe reportes tanto directos como remitidos por la PNC, contabilizó en el 2025 un total de 6 mil 138 denuncias por robo de motocicletas y 2 mil 315 por robo de vehículos, números superiores a los registrados por la Policía, diferencia atribuida a los distintos canales de denuncia y consolidación de casos.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) ha advertido que este comportamiento desigual forma parte del subíndice de delitos contra la propiedad, en el que, si bien los robos de vehículos y motocicletas muestran una tendencia a la baja, otros delitos continúan presionando el indicador general de seguridad.

David Casasola, investigador del CIEN, explicó que “el componente de delitos contra la propiedad muestra un comportamiento muy diverso, en el que algunos delitos disminuyen, pero otros aumentan y terminan empujando el índice al alza”.

Agregó que, aunque en el corto plazo se observan reducciones en robos de vehículos y motocicletas, “el cierre del año refleja repuntes en otros hechos patrimoniales, lo que impacta la percepción y las condiciones de seguridad”.

