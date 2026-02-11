Encerrados sin plazo y con una hora de sol: “El Lobo” y otros pandilleros siguen en contenedores de Renovación 1

Autoridades del Sistema Penitenciario (SP) comunicaron este miércoles 11 de febrero que los reos reubicados en contenedores adaptados como celdas en la prisión de máxima seguridad Renovación 1, entre ellos Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, permanecerán en esos espacios sin plazo definido, con acceso únicamente a una hora de sol al día.

Jorge Guillermo López, director del Sistema Penitenciario, indicó en entrevista con Prensa Libre Radio que el 40% del penal fue destruido por pandilleros el pasado 17 de enero, con la intención de ser trasladados a otra prisión, lo cual no ocurrió. Posteriormente, se desató una ola de ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que dejó 11 agentes muertos, varios heridos y derivó en la declaratoria de un estado de sitio.

“El centro se encuentra en reconstrucción, y debido a eso se habilitaron cinco contenedores. Tenemos tres sectores habilitados de los ocho existentes y, para iniciar la reconstrucción, dentro de Renovación 1 se habilitó esta área con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, explicó.

Añadió que el domingo 8 de febrero fueron movilizados seis integrantes de la Rueda del Barrio 18 a dos contenedores. El cabecilla principal, conocido como “El Lobo”, fue aislado en un contenedor individual; los demás fueron ubicados en otro.

López precisó que los reclusos permanecerán en esas celdas por tiempo indefinido y que las áreas fueron adaptadas para ese fin. Además, señaló que todos los reos de Renovación 1 deberán pasar por los contenedores debido a las reparaciones necesarias en el penal.

“Están todo el día en los contenedores, siempre cumpliendo con la hora de sol respectiva”, reiteró.

Agregó que, tras finalizar los trabajos, algunos reos permanecerán en los contenedores por su alto perfil de peligrosidad, como parte de un esquema de doble control dentro del centro carcelario.

En cuanto a la seguridad durante los traslados para la hora de sol, López indicó que, además de encontrarse dentro del penal, existen medidas internas como la colocación de malla perimetral, al menos cuatro puertas de seguridad y presencia permanente de la PNC, el Ejército y guardias penitenciarios.

Se estima que las reparaciones duren un mes y medio, con una inversión superior a Q700 mil.

Población carcelaria

El Gobierno de Guatemala anunció este miércoles la finalización del primer censo de población reclusa, que contabiliza cerca de 24 mil internos, incluidos 2,545 pandilleros. La medida fue implementada tras una serie de fugas y motines ocurridos en los últimos meses.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó en rueda de prensa que el registro biométrico y digital cubrió las 24 prisiones del país, como parte del plan para retomar el control del SP tras la fuga de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 del penal de máxima seguridad Fraijanes 2, en octubre del 2025.

“El lunes hemos terminado. Hemos realizado el 100% del censo penitenciario, una acción que no se había desarrollado nunca en la historia de Guatemala”, destacó.

El proceso de sistematización permitió identificar y perfilar a los 23,837 privados de libertad, de los cuales 2,545 pertenecen a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), ambas catalogadas legalmente como organizaciones terroristas.

La identidad de cada recluso fue verificada mediante huellas dactilares y dispositivos biométricos, cotejados con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renap), para detectar posibles suplantaciones, explicó Villeda.

