Desmantelan sistema ilegal de videovigilancia en colonias de la zona 7 capitalina

La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de Guatemala, retiró 14 cámaras de videovigilancia clandestinas instaladas en las colonias Bethania, Sakerty y Amparo, zona 7 capitalina, informaron este lunes 23 de febrero las autoridades.

El operativo se desarrolló por medio de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) y la Subdirección General de Tecnología de la Información y Comunicación (SGTIC).

Según información oficial, los dispositivos eran utilizados por criminales para vigilar a vecinos y a agentes policiales cuando realizaban operativos o acciones de seguridad.

Las autoridades indicaron que el decomiso forma parte de las estrategias de prevención para fortalecer la seguridad en comunidades afectadas por hechos delictivos y se enmarca en el estado de Prevención.

No es la primera vez que la PNC localiza e incauta cámaras instaladas de forma ilegal. En la zona 18 también se han desinstalado equipos que, de acuerdo con fuentes oficiales, pertenecen a estructuras de la pandilla Barrio 18.

En esos casos no se han localizado los centros de monitoreo ni a las personas responsables de la instalación de los dispositivos.

