Mingob explica cómo sería el nuevo protocolo de visitas para evitar el ingreso de ilícitos a prisiones

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en entrevista en Prensa Libre Radio este lunes 2 de marzo, se refirió a asuntos de seguridad, entre estos, retomar el control en las prisiones, el hacinamiento y las visitas a los privados de libertad.

Indicó que no se puede generar una estrategia efectiva en las calles si antes no se controla el Sistema Penitenciario (SP), pues reformarlo es una prioridad.

Añadió que Guatemala tiene 24 centros carcelarios con capacidad para seis mil personas, pero actualmente hay casi 24 mil privados de libertad, lo que representa una sobrepoblación de 340%, situación que dificulta el control.

Afirmó que diseñan un nuevo protocolo de visitas que incluiría módulos con separación física entre la visita y el reo, para evitar el ingreso de objetos ilícitos y tener mejor control de la comunicación.

Este nuevo protocolo podrían comenzar a implementarlo en prisiones como Renovación 1, Pavoncito, El Boquerón y Chimaltenango.

Cuando le preguntaron qué acciones tomarán tras la denuncia sobre el ingreso de menores para ser abusadas en algunas cárceles, el funcionario respondió que han firmado un convenio con el Registro Nacional de las Personas para verificar el vínculo parental de menores que visiten a privados de libertad.

Anunció que se exigirá partida de nacimiento y comprobación de parentesco; de lo contrario, no se permitirá la visita.

Villeda agregó que actualmente están suspendidas las visitas desde el estado de sitio y evaluarán la reanudación cuando termine el estado de prevención.

Indicó que, con o sin estado de prevención, mantendrán la intensidad de las operaciones conjuntas con el Ejército, la transformación de la guardia penitenciaria y los controles de ingreso a las prisiones.

Dijo que esperaría una prórroga al estado de prevención, pero es una decisión que debe tomarse en Consejo de Ministros.

Cuando le preguntaron qué nivel de control tienen en las cárceles, respondió que aproximadamente 70% y, según él, el control absoluto es difícil por la sobrepoblación.

Respecto de si es viable militarizar las cárceles, indicó que es un debate constante, aunque el militar está entrenado para otras funciones. Añadió que la guardia penitenciaria requiere formación específica. Sin embargo, el Ejército los apoya en anillos de seguridad externos y en el control de lo que ingresa a las cárceles.

Afirmó que trabajan en deshacinar las cárceles mediante reformas legales y otras medidas.

En ese ámbito, una de las medidas sería la reforma a la Ley contra el Lavado de Dinero, que permitiría la excarcelación de aproximadamente seis mil personas que ya cumplieron su condena, pero siguen presas por no poder pagar multas.

Además, promueven el uso del control telemático como medida sustitutiva para evitar que personas con delitos menores ingresen o permanezcan en prisión preventiva innecesariamente.

Destacó que han aislado a cabecillas criminales, mejorado el protocolo de ingreso de encomiendas y reforzado los controles incluso sobre la guardia penitenciaria.

Para leer más: Cómo ingresaba el Barrio 18 a menores en prisión y las violentaba sexualmente

Además, hay un control militar permanente que requisa tanto a privados de libertad como a guardias, para evitar el ingreso de objetos ilícitos y reducir la posibilidad de connivencia. Remarcó que han desmantelado “call centers” desde donde se coordinaban extorsiones.

Explicó los problemas que enfrenta el SP: el primero es el hacinamiento; el segundo, la infraestructura, y el tercero, el recurso humano. Dijo que hay apenas cuatro mil guardias para custodiar a 24 mil privados de libertad; además, están mal pagados, pues ganan alrededor de Q4 mil y no existe una estructura jerárquica clara, lo que debilita el control y favorece la corrupción.

Resultados del Plan Centinela

En otro asunto, el ministro Villeda indicó que, tras los ataques a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en enero recién pasado, fue necesario aislar a cabecillas criminales dentro de las cárceles, y esto contribuyó a una baja en los homicidios, pues según los datos, el índice actual es el más bajo en los últimos 25 años.

Respecto del Plan Centinela en Escuintla, Villeda destacó las operaciones conjuntas con el Ejército y que han fortalecido la Comisaría, además de instalar una oficina de Investigaciones Criminológicas. Afirmó que lograron 12 días consecutivos con cero homicidios en ese departamento.

Recordó que luego ampliaron la estrategia con el Plan Centinela Metropolitano, iniciado en la zona 18 y próximamente en otras zonas de la capital.

Bloqueadores de señal

Respecto de los bloqueadores de señal en las cárceles, Villeda indicó que los actuales están desfasados y agregó que ahora los privados de libertad utilizan otro tipo de aparatos e incluso han encontrado antenas satelitales como Starlink para generar su propia señal. Dijo que el problema no es solo la señal, sino el ingreso de los equipos, lo cual está ligado a la corrupción interna.

Le puede interesar: Guatemala busca bloquear señal satelital en cárceles con apoyo de Starlink, empresa de Elon Musk

Con relación a los proyectos de construir cárceles en Masagua, Escuintla e Izabal, el ministro dijo que han tenido acercamientos con las comunidades para explicar el proyecto y sus beneficios, incluida la contratación de mano de obra local.

Advirtió que, si un alcalde amenaza con bloqueos, estaría incurriendo en un delito y harían las denuncias correspondientes, esto con relación a la construcción de prisiones.

Agregó que la cárcel de Izabal estará alejada de centros urbanos y la población más cercana está aproximadamente a dos kilómetros, y habrá controles de seguridad.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.