Incautan replicadores de señal:  desarticulan red de comunicación ilegal en Granja Penal Pavón

El Sistema Penitenciario (SP) informó este jueves 26 de febrero sobre los resultados de una requisa focalizada en el sector 7A y varios ranchos de la Granja Penal Pavón.

En la diligencia fueron incautados 25 teléfonos, cuatro rúteres y siete replicadores de señal.

También 34 cargadores de celular, 32 cables USB y tres radios transmisores.

Además, una tolva con municiones para arma de fuego y 77 envoltorios con marihuana.

“Desarticulamos otra red de comunicaciones ilegales que ya no servirá al crimen”, indicó Jorge López Dellachiessa, director general del SP.

Añadió que, con la Fuerza Élite del SP, continuarán las requisas focalizadas por sectores, pues estas acciones han resultado efectivas para eliminar ilícitos en los centros de detención.

En imágenes compartidas por el SP se observa el decomiso de los aparatos incautados.

