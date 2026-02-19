Incautan cables y cargadores: Reos de la Granja Penal Pavón tenían venta de accesorios para celulares

Justicia

Incautan cables y cargadores: Reos de la Granja Penal Pavón tenían venta de accesorios para celulares

Autoridades penitenciarias decomisan ilícitos durante requisa en la Granja Penal Pavón.

y

|

time-clock

En la Granja Penal Pavón localizan venta de accesorios para celulares. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)

El Sistema Penitenciario (SP) informó este jueves 19 de febrero que desarticuló una venta de accesorios para celulares en la Granja Penal Pavón.


Agregó que efectuó una requisa nocturna tras una denuncia de extorsión contra un privado de libertad.

En el operativo incautaron nueve celulares, 21 audífonos, 29 cables, cinco cargadores, 30 protectores y dos kits de reparación.

Además, el SP decomisó 40 paquetes con posible droga y una pesa.

EN ESTE MOMENTO

Con la entrada en vigencia del Decreto 21-2025, el Estado podría financiar el BRT Mixco–Obelisco sin aprobación del Congreso, impulsando un proyecto estimado en US$333 millones. (Foto, Prensa Libre, cortesía Municipalidad de Guatemala)

BRT y AeroMetro podrían complementarse en red metropolitana

Right
SUSPENDEN PLENO DEL OJ. 4-4-26

Pocos controles y criterios ofrece la CSJ para elegir a sus magistrados a la CC

Right


El 3 de febrero también se llevó a cabo una requisa, en la que se incautaron 40 celulares, un router, dos armas de fuego, una tolva, tres cajas de municiones, licor, droga y otros ilícitos.

El SP también reportó que realizó una requisa en la cárcel de Chimaltenango, donde decomisó cuatro armas de fuego y municiones.

Además, continúa el registro digital biométrico para contar con información actualizada de la población privada de libertad.

Para ver más: Videos: mascotas, ventiladores, televisores y cuchillos decomisan en requisa en el Preventivo de la zona 18

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

ARCHIVADO EN:

Granja Penal Pavón Requisas en cárceles de Guatemala Sistema Penitenciario 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS