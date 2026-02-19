Incautan cables y cargadores: Reos de la Granja Penal Pavón tenían venta de accesorios para celulares

El Sistema Penitenciario (SP) informó este jueves 19 de febrero que desarticuló una venta de accesorios para celulares en la Granja Penal Pavón.



Agregó que efectuó una requisa nocturna tras una denuncia de extorsión contra un privado de libertad.



En el operativo incautaron nueve celulares, 21 audífonos, 29 cables, cinco cargadores, 30 protectores y dos kits de reparación.



Además, el SP decomisó 40 paquetes con posible droga y una pesa.





El 3 de febrero también se llevó a cabo una requisa, en la que se incautaron 40 celulares, un router, dos armas de fuego, una tolva, tres cajas de municiones, licor, droga y otros ilícitos.



El SP también reportó que realizó una requisa en la cárcel de Chimaltenango, donde decomisó cuatro armas de fuego y municiones.



Además, continúa el registro digital biométrico para contar con información actualizada de la población privada de libertad.

