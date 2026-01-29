Guatemala busca bloquear señal satelital en cárceles con apoyo de Starlink, empresa de Elon Musk

Durante una citación con el diputado José Chic, el viceministro de Gobernación, William Cameros, anunció que este 30 de enero se llevará a cabo una reunión entre esa cartera, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Dirección General del Sistema Penitenciario y representantes de Starlink, empresa propiedad del empresario Elon Musk.

“Ya nos hemos adelantado para que geográficamente y con georreferenciación se pueda bloquear los puntos físicos donde se encuentran los centros de privación”, explicó Cameros.

Agregó que esta reunión es en respuesta a hechos recientes ocurridos en centros de detención del país.

“Ellos —Starlink— nos ofrecieron que nos van a apoyar a que estos sistemas satelitales no funcionen en los centros de privación de libertad. Y esperamos con esto resolver parte de esta última situación que se dio esta semana”, afirmó.

El 27 de enero, el presidente Bernardo Arévalo indicó que se hallaron terminales de Starlink, servicio de internet satelital, dentro de una de las prisiones. El mandatario subrayó que estos equipos no pueden bloquearse desde Guatemala, debido a que funcionan de forma directa con los satélites de la empresa.

Ese mismo día, el ministro de Gobernación explicó que, en paralelo a la coordinación con Starlink, también trabajan con las empresas de telefonía que operan en el país, con el objetivo de bloquear completamente las señales en los centros penitenciarios.

Viceministro dice que los bloqueadores en cárceles son obsoletos

Durante la citación con Chic, el viceministro de Gobernación advirtió que será necesario establecer mecanismos similares con otras empresas, en caso de que ingresen al país tecnologías similares.

Sobre los bloqueadores ya instalados, Cameros explicó que muchos centros de detención cuentan con estos dispositivos, pero han quedado obsoletos con el paso del tiempo.

Lea además: Starlink: Guatemala autoriza la operación del servicio de internet satelital de Elon Musk y así fue el proceso

“Se instalaron en muchos centros, pero fueron quedando unos 2G, otros 3G, otros 4G, y no digamos los 5G”, indicó.

El funcionario subrayó que es necesaria una contratación permanente que garantice la actualización y el mantenimiento de estos sistemas.

“Esa es la razón. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Evaluamos unos sistemas de Argentina, otros de Costa Rica; se evaluaron unos de El Salvador para ponerse acá”, relató.

Cameros sostuvo que el nuevo modelo de bloqueadores de señal deberá incluir una cláusula de actualización tecnológica constante.

“Es ahí donde algunas empresas tienen ciertos servicios y otras no. El reto y el desafío es hacer una de estas contrataciones de alguna empresa que pueda ofertar, que pueda cubrir y garantizar tecnologías emergentes”, puntualizó.

¿Qué pasó en las prisiones de Guatemala?

El 17 y 18 de enero pasado, pandilleros del Barrio 18, recluidos en las cárceles de Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo para Hombres de la zona 18 se amotinaron con el objetivo de recobrar los privilegios que tenían anteriormente y que les fueron retirados por las autoridades penitenciarias, indicó Arévalo tres días después de los hechos.

El 18 de enero, integrantes del Barrio 18 perpetraron 12 ataques armados simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la Ciudad de Guatemala, lo que dejó un saldo de 10 policías muertos.

Ante estos atentados, atribuidos a esa estructura criminal catalogada como terrorista, el Gobierno de Guatemala decretó Estado de Sitio por 30 días, con el fin de localizar a los responsables de los homicidios.