Trasladan a Pavoncito a 34 reos involucrados en motín en correccional y fijan fecha para audiencia

El lunes 25 de agosto, internos del Centro Especializado de Reinserción (CER), en la zona 13, se amotinaron durante al menos 12 horas para manifestarse contra el traslado de sus cabecillas a la cárcel de Renovación 1, en Escuintla.

Desde tempranas horas, se informó sobre la tensión que se vivía en el recinto, donde tres personas permanecieron retenidas por los privados de libertad.

Con el pasar de las horas, las autoridades indicaron que en el motín participaban 34 adultos, quienes fueron sometidos al orden tras órdenes judiciales.

Posteriormente, los 34 reos fueron trasladados al Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales, donde se les informó sobre el motivo de su detención.

Además, fueron enviados a la cárcel de Pavoncito, en Fraijanes, donde tendrán la audiencia de primera declaración por videoconferencia.

La jueza de turno programó dicha audiencia para el 29 de agosto, a las 11 horas, para los 34 reos de la Mara Salvatrucha capturados tras retener a tres personas.

Según las autoridades, los privados de libertad son señalados de plagio o secuestro y motín de presos.

En la cárcel de El Boquerón, Pavoncito y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 también se han registrado motines, luego del traslado de cabecillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha a Renovación 1.

