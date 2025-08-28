¿Qué pasó con los sicarios del ataque contra la fiscal Miriam Reguero y cuál era su conexión con María Marta Castañeda Torres?

Videos captados el 27 de marzo del 2024 revelaron el momento del ataque contra la fiscal Miriam Reguero Sosa, en la 9a calle y avenida Reforma, zona 9, a escasos metros del Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Las imágenes muestran cómo cuatro sujetos, vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC), disparan contra la empleada del Ministerio Público, su madre y su guardaespaldas. Ese día murieron Carlos Humberto González, de 55 años, guardaespaldas de la fiscal, y Miriam Sosa, de 65, madre de la funcionaria.

En los tres meses siguientes, la PNC capturó en El Limón, zona 18, a Daniel Eduardo Castro Rodas, Brayan Chajón y Walfred Leiva Alveño, señalados como presuntos responsables del ataque.

Los tres fueron ligados a proceso penal por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa. Tras su aprehensión, fueron trasladados a la cárcel Mariscal Zavala, pero a inicios del 2025 fueron reubicados en el anexo del Preventivo para Varones de la zona 18.

Un cuarto sicario, captado

En Juana de Arco, zona 18, fue detenido el 16 de diciembre del 2024 un cuarto sospechoso: Daniel Humberto Obrego Milián, de 24 años, alias el Pocoyó. Estaba citado para declarar ante el Juzgado de Mayor Riesgo el 9 de enero del 2025, pero fue asesinado en la cárcel Mariscal Zavala cinco días antes de comparecer.

Según las pesquisas, Ángel Aroldo Cu Mejicanos, alias el Inquieto y mano derecha de Aldo Dupié Ochoa Mejía, conocido como El Lobo, ordenó a Jairon Geovany Mendoza Castañeda, de 23 años, conocido como el Tortuga, que matara a Obrego antes de que testificara.

Cu Mejicanos, vocero de la clica Solo Raperos del Barrio 18, fue sentenciado por asesinato y extorsión. Investigadores indican que ambos reos están implicados en el caso Reguero Sosa y pretendían colaborar con las autoridades, por lo que fueron trasladados a Mariscal Zavala.

La conviviente de El Lobo habría coordinado el ataque

María Marta Castañeda Torres, hija de Gloria Torres y sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres, fue capturada el 27 de agosto de 2025 en el parqueo del centro comercial El Encuentro, ubicado en la zona 6 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Sobre Castañeda Torres pesan tres órdenes de captura. La primera fue emitida el 9 de abril del 2025 por los delitos de casos especiales de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero u otros activos, según el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Jutiapa.

La segunda, firmada por Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A, es por asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa. De acuerdo con las investigaciones, Castañeda Torres estaría implicada en el atentado contra la fiscal Miriam Reguero Sosa, ocurrido el 27 de marzo del 2024.

Los indicios apuntan a que Castañeda Torres habría coordinado el tiroteo. Las investigaciones revelan que ella habría actuado por órdenes de su conviviente, Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, cabecilla de la Rueda del Barrio 18.