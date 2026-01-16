Tribunal rechaza solicitud de aceptación de cargos de María Marta Castañeda en el caso “La Sexta”

María Marta Castañeda acudió este viernes 16 de enero al Tribunal de Mayor Riesgo B, donde solicitó una audiencia de aceptación de cargos por encubrimiento propio en el caso "La Sexta", vinculado al crimen de Byron Lima.

El abogado Rodrigo Arroyo, a cargo de su defensa, pidió al tribunal que se le indicaran los hechos específicos que sustentan el delito señalado en la carpeta de investigación.

En su resolución, el tribunal rechazó la solicitud de aceptación de cargos de Castañeda y se inhibió de seguir conociendo el caso. El expediente será remitido a la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, para que se designe una nueva instancia.

El abogado Arroyo declaró a la prensa que el caso ha pasado por varios tribunales que se han inhibido de conocerlo, y que el delito de encubrimiento propio permite optar por la aceptación de cargos.

Añadió que seguirán con el proceso conforme lo establece la ley, hasta que el caso se resuelva.

Caso "La Sexta"

El 18 de julio de 2016 se produjo una masacre en la Granja Penal de Pavón por la pugna de dos estructuras que querían tomar el control del penal.

Marvin Montiel Marín, alias "El Taquero", era el cabecilla de una banda y uno de los responsables de planificar la muerte de Lima, el cabecilla de la estructura rival y que controlaba cárcel.

La pugna provocó la muerte de 13 personas, entre las víctimas se encontraba Lima y el grupo de reos que lo protegía.

Durante las audiencias un testigo protegido dijo que el reo Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, pagó a otro convicto por haber matado al capitán Byron Lima Oliva.

Otro caso contra María Marta Castañeda

El 8 de octubre de 2025, María Marta Castañeda Torres, conviviente de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, fue ligada a proceso junto con otras cuatro personas, sindicadas de integrar una estructura criminal vinculada al Barrio 18, según informaron fuentes judiciales.

Castañeda fue enviada a prisión preventiva por su presunta implicación en un atentado contra una fiscal, ordenado por su pareja, alias el Lobo.

