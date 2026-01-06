Justicia
Operativo Centinela: Mingob acciona por negocios que serían operados por pandillas en perímetro de cárcel Renovación 1
Fuerzas de seguridad desarrollan operativo, ya que supuestamente las pandillas controlan algunos negocios en los alrededores de la cárcel Renovación 1.
Fuerzas de seguridad se alistan para requisa en la cárcel Renovación 1 y operativo en los alrededores. (Foto Prensa Libre: cortesía Ministerio de Gobernación)
El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que, en cumplimiento de la Ley Antipandillas, este martes 6 de enero se lleva a cabo el operativo Centinela en Escuintla, cuyas acciones están enfocadas en el control del territorio penitenciario e incluyen una requisa en el Centro de Detención Renovación 1.
También se procede a la eliminación de todas las casetas que se encuentran sin autorización dentro del territorio penitenciario, principalmente en los ingresos.
Según trabajos de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP), las pandillas controlan negocios y viviendas fuera de los centros carcelarios, añadió el Mingob.
“Las maras se apoderan de terrenos y comercios cercanos para utilizarlos como puestos de vigilancia, esconder drogas, armas y otros ilícitos”, según el SP.
“Muchas de las casetas, puestos de comida, tiendas y negocios que están alrededor de las cárceles son solo una fachada; en realidad, sirven para introducir al interior de los centros de detención armas, drogas y celulares”, remarcó el SP.
La institución explicó que el trabajo de inteligencia ha identificado que en esos comercios y terrenos se han instalado dispositivos para señal de internet ilegal para los reclusos.
El SP indicó que, en cumplimiento con la Ley Antipandillas, se llevan a cabo operativos para remover esos negocios no autorizados en los ingresos a las prisiones.
“Estas acciones son parte del plan institucional para el control del territorio penitenciario y poner fin a la influencia de las pandillas”, añadió la autoridad penitenciaria.
Para leer más: “No tenían uniforme naranja porque lo tenían sucio”: la justificación del SP por la ropa que usa “el Lobo” y otros cabecillas en Renovación 1
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.