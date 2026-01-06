Operativo Centinela: Mingob acciona por negocios que serían operados por pandillas en perímetro de cárcel Renovación 1

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que, en cumplimiento de la Ley Antipandillas, este martes 6 de enero se lleva a cabo el operativo Centinela en Escuintla, cuyas acciones están enfocadas en el control del territorio penitenciario e incluyen una requisa en el Centro de Detención Renovación 1.

También se procede a la eliminación de todas las casetas que se encuentran sin autorización dentro del territorio penitenciario, principalmente en los ingresos.

Según trabajos de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP), las pandillas controlan negocios y viviendas fuera de los centros carcelarios, añadió el Mingob.

“Las maras se apoderan de terrenos y comercios cercanos para utilizarlos como puestos de vigilancia, esconder drogas, armas y otros ilícitos”, según el SP.

“Muchas de las casetas, puestos de comida, tiendas y negocios que están alrededor de las cárceles son solo una fachada; en realidad, sirven para introducir al interior de los centros de detención armas, drogas y celulares”, remarcó el SP.

La institución explicó que el trabajo de inteligencia ha identificado que en esos comercios y terrenos se han instalado dispositivos para señal de internet ilegal para los reclusos.

El SP indicó que, en cumplimiento con la Ley Antipandillas, se llevan a cabo operativos para remover esos negocios no autorizados en los ingresos a las prisiones.

“Estas acciones son parte del plan institucional para el control del territorio penitenciario y poner fin a la influencia de las pandillas”, añadió la autoridad penitenciaria.

