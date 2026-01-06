Operativo Centinela: Mingob acciona por negocios que serían operados por pandillas en perímetro de cárcel Renovación 1

Justicia

Operativo Centinela: Mingob acciona por negocios que serían operados por pandillas en perímetro de cárcel Renovación 1

Fuerzas de seguridad desarrollan operativo, ya que supuestamente las pandillas controlan algunos negocios en los alrededores de la cárcel Renovación 1.

y

|

time-clock

REQUISA EN RENOVACIÓN 1

Fuerzas de seguridad se alistan para requisa en la cárcel Renovación 1 y operativo en los alrededores. (Foto Prensa Libre: cortesía Ministerio de Gobernación)

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que, en cumplimiento de la Ley Antipandillas, este martes 6 de enero se lleva a cabo el operativo Centinela en Escuintla, cuyas acciones están enfocadas en el control del territorio penitenciario e incluyen una requisa en el Centro de Detención Renovación 1.

También se procede a la eliminación de todas las casetas que se encuentran sin autorización dentro del territorio penitenciario, principalmente en los ingresos.

Según trabajos de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP), las pandillas controlan negocios y viviendas fuera de los centros carcelarios, añadió el Mingob.

“Las maras se apoderan de terrenos y comercios cercanos para utilizarlos como puestos de vigilancia, esconder drogas, armas y otros ilícitos”, según el SP.

EN ESTE MOMENTO

personas trabajando en reparación de carreteras en Guatemala

Ejecución del presupuesto del 2025 rebasó el 90%, pero siguen retos en la inversión, según analistas

Right
AME9053. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 17/12/2025.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, participa en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura este miércoles, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). De León afirmó que el Estado no cederá territorio al crimen organizado tras los ataques perpetrados por grupos armados en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en la provincia de Sololá (oeste), entre el jueves y sábado de la semana pasada. EFE/ Mariano Macz

Análisis: Gobernabilidad y democracia del país están en juego durante el 2026, y llaman al Ejecutivo a la acción

Right

“Muchas de las casetas, puestos de comida, tiendas y negocios que están alrededor de las cárceles son solo una fachada; en realidad, sirven para introducir al interior de los centros de detención armas, drogas y celulares”, remarcó el SP.

La institución explicó que el trabajo de inteligencia ha identificado que en esos comercios y terrenos se han instalado dispositivos para señal de internet ilegal para los reclusos.

El SP indicó que, en cumplimiento con la Ley Antipandillas, se llevan a cabo operativos para remover esos negocios no autorizados en los ingresos a las prisiones.

“Estas acciones son parte del plan institucional para el control del territorio penitenciario y poner fin a la influencia de las pandillas”, añadió la autoridad penitenciaria.

Para leer más: “No tenían uniforme naranja porque lo tenían sucio”: la justificación del SP por la ropa que usa “el Lobo” y otros cabecillas en Renovación 1

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

ARCHIVADO EN:

Cárcel Renovación 1 Ministerio de Gobernación Renovación 1 Requisa en Renovación 1 Sistema Penintenciario 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS