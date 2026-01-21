Ejecutivo retoma plan para recuperar el Sistema Penitenciario ante sobrepoblación de reos en cárceles

La recuperación del Sistema Penitenciario (SP) vuelve a plantearse por parte del Organismo Ejecutivo, luego de los motines registrados el fin de semana en las cárceles de Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que este año se construirán dos cárceles con el propósito de reducir el hacinamiento y la sobrepoblación que afectan al sistema penitenciario nacional.

“Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación, son bombas de tiempo permanentes. Y por esa razón es que nos hemos propuesto este año construir dos cárceles que ayuden a deshacinar las cárceles en principio y, en consecuencia, a manejar las mismas y a tomar el control de mejor manera”, afirmó Villeda.

El titular de la cartera del Interior indicó que actualmente funcionan en Guatemala 23 centros penales, que albergan a más de 23 mil reclusos, aunque la capacidad máxima es para seis mil. Por esta razón, se gestionan fondos para construir dos nuevas cárceles, cada una con capacidad para dos mil personas privadas de libertad, afirmó Villeda.

Cárceles en Masagua e Izabal

Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), los centros de “máxima seguridad” estarán ubicados en Masagua, Escuintla, y en Izabal. El diseño está enfocado en restringir al mínimo la libertad de acción de los reclusos, con el objetivo de evitar que realicen actividades ilícitas o infrinjan normas.

El financiamiento para la cárcel de Masagua proviene del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con más de Q668 millones aprobados desde el 2023.

En cuanto al centro penitenciario de Izabal, su presupuesto de Q1 mil 400 millones estaba previsto en el presupuesto del 2026, suspendido por la CC. El Ejecutivo gestionará su financiamiento a través de una ampliación presupuestaria que será presentada al Congreso.

La construcción de esta cárcel estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el equipamiento, del Ministerio de Gobernación, mediante el Sistema Penitenciario.

Cabecilla no será extraditado

Respecto de una posible extradición hacia Estados Unidos o El Salvador de Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, cabecilla del Barrio 18, bajo la Ley Antipandillas aprobada el año pasado por el Congreso, Villeda afirmó que no existe una solicitud formal de ningún país y consideró que el problema debe resolverse internamente.

“No tenemos ninguna solicitud del Gobierno de los Estados Unidos para que esta persona sea extraditada, ni tampoco hemos tenido un ofrecimiento formal de parte de ningún país para poder trasladar a esta persona al extranjero. Sí considero que somos nosotros los que tenemos que resolver este problema. Este problema es nuestro y nosotros lo tenemos que resolver y en esa labor estamos”, afirmó.

El ministro añadió que, por esa razón, se construyen nuevos centros carcelarios para “someter a todas estas personas que tanto daño le han hecho a Guatemala”.