Ejecutivo propone ampliar presupuesto en Q9 mil 326 millones y busca restablecer monto suspendido por la CC

El Ejecutivo presentó una iniciativa para ampliar el presupuesto vigente en Q9 mil 326 millones, por lo que los diputados del Congreso conocerán la propuesta. Con dicha ampliación, el techo alcanzaría los Q164 mil 163 millones, monto que fue suspendido temporalmente por la CC.

La iniciativa de ley que amplía el presupuesto de ingresos y egresos para el presente ejercicio fiscal en Q9 mil 326 millones fue enviada al Congreso de la República por el Ejecutivo, casi un mes después de que la CC suspendiera el gasto aprobado para este año.

El presupuesto del 2026 se abrió con el monto vigente de Q154 mil 836 millones, y con la ampliación se pretende llevarlo a Q164 mil 163 millones, según la iniciativa 6701, que propone modificar el presupuesto general de ingresos y egresos contenido en el Decreto 36-2024, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

La iniciativa consta de 62 artículos, que en términos generales buscan restablecer la propuesta original presentada por el Ministerio de Finanzas, así como las modificaciones realizadas durante su aprobación por el pleno, según explicaron las autoridades del Tesoro.

“Se busca una ampliación presupuestaria y, para ese efecto, se está proponiendo un monto en la parte de ingresos como en la de egresos, de Q9 mil 326 millones. Esto nos permite aproximarnos a lo que se había decretado en el Congreso de la República en la ley del presupuesto anual para este ejercicio fiscal y que está suspendida por una decisión de la CC, y alcanzar los techos presupuestarios que allí se establecían”, declaró Walter Figueroa Chávez, viceministro de Finanzas encargado del área de Administración Financiera, durante una citación con la bancada VOS, en la mañana del lunes 26 de enero.

Previo a la entrega de la iniciativa, y durante enero, integrantes de la junta directiva del Congreso y representantes del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sostuvieron reuniones en las que manifestaron la necesidad de incluir en el proyecto de ampliación presupuestaria el financiamiento de rubros como las elecciones generales del 2027 a cargo del Tribunal Supremo Electoral, la ampliación y modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace), así como la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.

El martes 30 de diciembre del 2025, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emitieron una sentencia mediante la cual resolvieron suspender la entrada en vigencia del presupuesto el 1 de enero del 2026, por lo que quedó vigente el monto aprobado en el 2024 por el Legislativo.