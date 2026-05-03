Lluvia afecta movilidad en Quetzaltenango y forma lahar cerca del volcán Santiaguito

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este 3 de mayo que, por las fuertes lluvias registradas, se formó flujo de lodo en áreas de Quetzaltenango.

De acuerdo con una publicación en redes sociales de Conred, se registró flujo de lodo en el kilómetro 217, en Almolonga.

Junto con la información, Conred publicó fotografías en las que se observa el flujo de lodo y cómo ha afectado a vehículos que se encontraban en la ruta.

Conred señaló que el personal municipal ya lleva a cabo trabajos de limpieza en el área para mejorar la circulación de vehículos.

#Quetzaltenango Fuertes lluvias generan flujo de lodo en el kilómetro 217, Almomonga, Quetzaltenango. Personal municipal realiza trabajos de limpieza en el área.



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/ROA14vxMat — CONRED (@ConredGuatemala) May 4, 2026

Alerta de lahar

Debido a las lluvias, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un boletín informativo en el que alerta sobre un lahar en el río Tambor, afluente del río Samalá.

"La lluvia sobre el complejo volcánico Santa María Santiaguito genero en estos momentos el descenso de un lahar en el cauce del río Tambor", señala el Insivumeh.

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL

BESAN 018 2026

VOLCAN SANTIAGUITO

Guatemala, 3 de mayo de 2026, 18:50 horas (Hora Local)

LAHAR EN RÍO TAMBOR. AFLUENTE AL RÍO SAMALÁ pic.twitter.com/vq1kzOBB0o — INSIVUMEH (@insivumehgt) May 4, 2026

Las autoridades afirman que el lahar es de carácter débil a moderado, con probabilidad de aumentar en los próximos minutos, además de transportar agua, sedimentos finos, troncos y ramas.

También el Insivumeh indicó que el lahar producirá vibraciones en el suelo que se registrarán en las estaciones sísmicas cercanas al cauce del río.

"No se descarta la posibilidad de que desciendan más lahares en este o cualquier otro de los cauces de este volcán", señala la autoridad.

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