Ola de calor en Guatemala: cuándo terminará y qué temperaturas se esperan

Los guatemaltecos lo están sintiendo: el calor de estos días es más intenso.

Aunque la rutina sigue, la sensación térmica elevada se comenta en oficinas, buses y las casas.

Guatemala atraviesa una ola de calor que se refleja tanto en los termómetros como en la búsqueda constante de agua, sombra, ventiladores y aire acondicionado.

Será durante esta semana, comenzando mayo, cuando se prolongue este calor que ha llevado los termómetros hasta los 39°C en Petén y en zonas áridas del Oriente, donde históricamente el calor suele ser más fuerte.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó el lunes 28 de abril que, durante el fin de semana, se registraron temperaturas por arriba del promedio en prácticamente todo el país.

Y no es solo el norte y Oriente. En el Altiplano Central, incluida la Ciudad de Guatemala, las máximas han rebasado los 30°C.

Durante este martes 28 de abril, Zacapa marcó 39.8°C, Petén 38.6°C y San Marcos 38°C, con cielos despejados y una radiación solar alta. Aunque entrará algo de humedad desde el Pacífico y podrían caer lluvias dispersas en la Bocacosta, el alivio será momentáneo.

Aunque en la región del sur habrá lluvias, serán momentáneas. La sensación calurosa seguirá por el periodo seco, confirmó el Insivumeh.

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¿Cuánto tiempo durará la ola de calor?

El Insivumeh ya lo clasifica como ola de calor: varios días seguidos con temperaturas anormalmente altas, la principal característica para definirlo como tal.

Los modelos muestran que el calor se mantiene firme hasta finales de esta semana.

El mapa de pronóstico indica que gran parte del territorio estará entre 30°C y 34°C, con pocas áreas debajo de 22°C.

En el norte y Oriente se esperan máximas de 37°C, y 35°C en la costa del Pacífico. El Caribe rondará los 34°C, mientras que Occidente, la Franja Transversal del Norte y el Altiplano Central oscilarán entre 28°C y 30°C.

No es la primera vez. En años recientes, estaciones en Petén han reportado temperaturas cercanas o superiores a los 40°C.

Esta ola de calor ocurre bajo las primeras manifestaciones de la influencia del fenómeno de El Niño, que suele traer menos lluvia y más calor a la región, y que se extenderá en la segunda mitad del 2026.

El resultado será períodos secos más largos, olas de calor más intensas, mayor riesgo de incendios forestales y golpes a los cultivos y al agua disponible.

Mientras tanto, Salud pide no exponerse al sol entre las 11 y 16 horas, mantenerse hidratado y cuidar especialmente a niños y adultos mayores.

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