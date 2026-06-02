Nubis Bot, la nueva herramienta del Insivumeh para consultar el clima en tiempo real

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ha anunciado el prelanzamiento de Nubis Bot, un asistente virtual que ofrece información meteorológica automatizada y consultas sobre las condiciones del tiempo en Guatemala.

Durante La Ronda de este lunes, 1 de junio de 2026, la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, informó sobre esta herramienta digital, diseñada para facilitar el acceso a los productos meteorológicos y climáticos que genera la institución.

Según explicó la funcionaria, el sistema busca que la población pueda consultar información actualizada sobre las condiciones climáticas sin necesidad de buscar reportes o revisar constantemente las redes sociales oficiales.

Asistente Nubis de Insivumeh disponible, por el momento, solo en Telegram. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión

¿Qué funciones tiene Nubis Bot?

La ministra destacó que Nubis Bot ofrece atención automatizada las 24 horas del día y de manera gratuita.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Consulta de estaciones meteorológicas.

Pronósticos diarios por departamento.

Visualización de mapas meteorológicos en tiempo real.

Información sobre temperaturas máximas y mínimas.

Consulta del índice de radiación ultravioleta (UV).

Datos relacionados con posibles impactos meteorológicos.

La herramienta permite a los usuarios conocer las condiciones del clima de manera inmediata, lo que facilita la planificación de actividades y la toma de decisiones relacionadas con el estado del tiempo.

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Aplicación aún no está disponible para descarga

Las autoridades indicaron que la aplicación estará disponible próximamente tanto en Google Play Store como en App Store para dispositivos iPhone.

Sin embargo, aclararon que la plataforma aún no puede descargarse desde estas tiendas y que se informará oportunamente cuando esté habilitada para todos los usuarios.

Nubis Bot ya funciona a través de Telegram

Consultadas por este medio, autoridades del Insivumeh confirmaron que durante esta fase del proyecto el asistente ya puede utilizarse mediante la aplicación Telegram.

Para acceder a la herramienta, los usuarios deben seguir estos pasos:

Descargar o abrir la aplicación Telegram.

Ingresar en el buscador el enlace: https://t.me/nubis_ins_bot

Seleccionar la opción Nubis-Insivumeh.

Una vez dentro, los usuarios podrán consultar pronósticos del clima, temperaturas máximas y mínimas, índice UV y otros datos meteorológicos relevantes.

Nibus Insivumeh en Tellegram. (Foto Prensa Libre: Glenda Burrión)

Permite consultar el clima por municipio

Nubis Bot ofrece la posibilidad de visualizar mapas generales o seleccionar departamentos específicos para conocer las condiciones climáticas locales.

Por ejemplo, una persona residente en la Ciudad de Guatemala que planee viajar a las playas de Champerico o a los parques del Irtra puede seleccionar el departamento de Retalhuleu para verificar el pronóstico de lluvia y otras condiciones meteorológicas en los distintos municipios.

La plataforma permite consultar el estado del tiempo para el día en curso, las próximas 24 horas y pronósticos de hasta dos días hacia el futuro.

De acuerdo con una mensaje que se despliega en la aplicación, los pronósticos se elaboran a partir de modelos numéricos de predicción meteorológica y se actualizan cada 24 horas, generalmente alrededor de las 7:00 horas. El Insivumeh aclaró que la información debe interpretarse como una referencia general sobre las condiciones climáticas previstas y no como una predicción exacta para cada localidad.