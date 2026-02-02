EPQ reconoce fallas técnicas y limita responsabilidad institucional tras incautación de casi 5 toneladas de cocaína

José Lemus, presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), se pronunció este lunes 2 de febrero sobre el decomiso de casi cinco toneladas de cocaína efectuado en las instalaciones portuarias, luego de ser citado al Congreso por diputados del partido político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Lemus aseguró que la EPQ está colaborando con las investigaciones que lidera el Ministerio Público (MP) y recalcó que la empresa actúa como facilitadora del trabajo de las entidades legalmente responsables de la lucha contra el narcotráfico, entre ellas la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Gobernación, la Dipafront y el MAGA.

“La responsabilidad penal es individual. Si hay personal involucrado, deberá responder por sus acciones. No cuenta con respaldo institucional”, afirmó el funcionario tras salir de la citación.

Durante la reunión con los legisladores, se cuestionó por qué dos de los contenedores que transportaban droga habrían recibido luz verde para salir del puerto. Lemus respondió que ese extremo “no le consta” y subrayó que se trata de un caso bajo reserva, a cargo del Ministerio Público.

El presidente de EPQ también reconoció que hubo deficiencias técnicas en el sistema de marchamos electrónicos utilizados en los patios de contenedores. Explicó que estos dispositivos perdían batería debido a la forma de almacenamiento, lo que dificultaba la transmisión de datos. Según indicó, ese sistema ya fue ajustado para evitar futuras fallas.

Sobre los rayos X, indicó que los arcos utilizados requieren validación de la SAT y que ya se evalúan mejoras, tanto en los equipos como en los procedimientos, para fortalecer la detección de ilícitos. “Los delincuentes son inteligentes y buscan cómo evadir controles. Los rayos X no son infalibles”, admitió.

Lemus adelantó que trabajan con autoridades de Estados Unidos para integrar un sistema nacional de cámaras de videovigilancia que permita el control remoto desde la capital. Esto incluirá Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y aeropuertos internacionales, con tecnología compatible con los estándares internacionales de seguridad.

El decomiso más grande en lo que va del año

El decomiso al que se refirió el presidente de EPQ ocurrió la semana pasada, durante un operativo liderado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) en Puerto Quetzal.

Las autoridades reportaron el hallazgo de 4,169 paquetes de cocaína, equivalentes a 4,927 kilogramos, ocultos en sacos de harina dentro de siete contenedores procedentes de Costa Rica.

El cargamento fue trasladado en helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación (UNAGOB) hacia bodegas de seguridad en la capital guatemalteca, donde se procederá a su incineración bajo control judicial.

Según el Ministerio de Gobernación, este es el mayor decomiso de droga realizado en lo que va de la administración del presidente Bernardo Arévalo de León, quien asumió el cargo en enero de 2024.

Durante 2023, las fuerzas de seguridad guatemaltecas confiscaron más de 9.8 toneladas de cocaína y capturaron a 19 personas solicitadas en extradición por la justicia de Estados Unidos.

