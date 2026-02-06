“La inversión china en América Latina genera gran cantidad de empleos”: China responde a señalamientos de diplomático estadounidense en Guatemala

"La inversión china en América Latina genera gran cantidad de empleos": China responde a señalamientos de diplomático estadounidense en Guatemala

Portavoz de la Embajada de China en Costa Rica rechaza las declaraciones del encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

An aerial view shows a cargo ship berthed at the port in Qingdao, in China?s eastern Shandong province on October on October 29, 2025. (Photo by AFP) / China OUT

China asegura que la cooperación comercial y económica con los países latinoamericanos genera "gran cantidad" de empleos, al rechazar las declaraciones del encargado de Negocios de la embajada de EE. UU. en Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP) / China OUT)

Luego de las declaraciones que este 5 de febrero brindó el encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, John M. Barret, la Embajada de China en Costa Rica envió a Prensa Libre un pronunciamiento en el cual responde a los comentarios del diplomático estadounidense.

Barret conversó con este medio acerca de las prioridades de EE. UU. en Guatemala, y en una parte de la conversación, mencionó: “Hay un elemento asociado con la parte comercial, y esta es otra prioridad importante, y es combatir la influencia maligna de China. Ahora la inversión china muchas veces está asociada con complicaciones y mi trabajo aquí en Guatemala bajo, también, las instrucciones del presidente Trump y de America First, es combatir esa influencia maligna. También tengo una perspectiva personal sabiendo las amenazas que vienen con la inversión china”.

Además, elogió a Guatemala por ser un país que todavía reconoce a Taiwán.

En ese sentido, el portavoz de la Embajada de China en Costa Rica comunicó: “Hemos notado que este funcionario estadounidense vuelve a desacreditar deliberadamente la cooperación económica y comercial entre China y los países latinoamericanos. Sus declaraciones, cargadas de una mentalidad de Guerra Fría y una arrogancia hegemónica, ignoran por completo los hechos; ante ello, China expresa su más firme oposición”.

En el mensaje enviado la noche del 5 de febrero a esta redacción, la embajada china indica que la supuesta “influencia maligna” a la que se refiere Barrett, se trata en realidad de una “cooperación pragmática basada en el beneficio mutuo”.

Agrega que la inversión china en América Latina y el Caribe genera “gran cantidad” de empleos y mejora la eficiencia logística, y que además actúa como un “verdadero motor” para el desarrollo regional, en lugar de la “amenaza” que el diplomático estadounidense menciona.

“Lo que verdaderamente ejerce una influencia maligna en la seguridad y la estabilidad regional son las prácticas hegemónicas que, bajo el pretexto de ‘America First’, presionan a otros Estados, interfieren en su soberanía y buscan el control de infraestructuras críticas, como el canal. La ‘alternativa’ propuesta por este funcionario no es más que exclusivismo puro; su esencia es privar a las naciones latinoamericanas de su legítimo derecho al desarrollo independiente y autónomo”, añade el portavoz de la Embajada de China en Costa Rica.

En cuanto a las afirmaciones de Taiwán, la misión diplomática china escribe que el principio de una sola China “es un consenso universal de la comunidad internacional y una norma básica en las relaciones internacionales”. Precisa también que 183 países mantienen relaciones diplomáticas con China, incluido EE. UU.

“Intentar utilizar la cuestión de Taiwán para realizar manipulaciones políticas constituye un engaño al pueblo guatemalteco y está condenado al fracaso”, resalta el gobierno de China.

Por último, el pronunciamiento señala: “América Latina no es el ‘patio trasero’ de Estados Unidos. La parte estadounidense debe aprender a respetar la soberanía de otros países y a sus pueblos. En lugar de sembrar la discordia, Estados Unidos debe dedicarse a realizar acciones concretas que realmente favorezcan el bienestar de la población local”.

