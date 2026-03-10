El periodismo de Guatemala vive un “terrorismo judicial”, según la SIP

Justicia

El periodismo de Guatemala vive un “terrorismo judicial”, según la SIP

Informe de la SIP ubica a Guatemala en situación de “restricción” para el periodismo y advierte “terrorismo judicial” desde el MP y cortes contra voces críticas.

EFE

|

Foto de referencia. Según el índice de Chapultepec de la SIP, el ejercicio del periodismo en Guatemala está afectado por la criminalización desde el Ministerio Público y cortes. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Según el índice de Chapultepec de la SIP, el ejercicio del periodismo en Guatemala está afectado por la criminalización desde el Ministerio Público y cortes. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Guatemala se mantiene en una situación de “restricción” para el ejercicio del periodismo, lastrada por un “terrorismo judicial” que contradice la apertura del Gobierno, según el último Índice Chapultepec elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El país centroamericano obtuvo una calificación de 45.20 puntos sobre 100, situándose en el puesto 13 de la clasificación regional, de acuerdo con el documento publicado este martes por la gremial periodística.

Aunque escaló cuatro posiciones respecto al informe anterior, el reporte advierte sobre un “terrorismo judicial” encabezado por el Ministerio Público (Fiscalía) y las cortes, que utilizan el derecho penal para criminalizar y silenciar voces críticas, forzando a periodistas a la autocensura o al exilio.

El informe destaca que, pese a la retórica de protección del Gobierno de Bernardo Arévalo de León, el sistema de justicia y el Legislativo ejercen la mayor influencia negativa sobre la libertad de expresión.

EN ESTE MOMENTO

Combustibles dispensador de combustibles

Claves del aumento del diésel en Guatemala: Gremiales alertan de posibles alzas al transporte de carga y pasajeros

Right
John Barrett recibe a la delegación agrícola de EE. UU. encabezada por Luke Lindberg durante la misión T.R.U.M.P. en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Tomada de @usembassyguate)

Delegación agrícola de EE. UU. impulsa en Guatemala acuerdos para ampliar el comercio bilateral

Right

La SIP califica el estado de la prensa en Guatemala como “crítico” debido a la persistencia de redes de impunidad y ataques físicos, especialmente en zonas rurales.

El asesinato del comunicador Ismael Alonzo González, el pasado 21 de marzo de 2025, y la desaparición de Milton René Polanco Orellana, entre febrero y mayo de 2025, ejemplifican la vulnerabilidad del gremio.

Además, el organismo alerta sobre iniciativas legislativas, como la Ley de Ciberseguridad, que amenazan con restringir la libre emisión del pensamiento en el entorno digital.

Para la organización regional de prensa, la supervivencia del periodismo independiente en Guatemala depende hoy más de la resistencia civil y la presión internacional que de las garantías que el Estado está ofreciendo actualmente.

En Guatemala, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín permaneció en prisión preventiva desde julio de 2022 hasta febrero de 2026, acumulando casi cuatro años tras las rejas. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario por cargos que no han sido probados.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Justicia Libertad de Prensa Periodismo SIP 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS