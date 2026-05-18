Así puede comprar las monedas conmemorativas por los 70 años del Centro Cívico, que el Banguat tiene en preventa

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Así puede comprar las monedas conmemorativas por los 70 años del Centro Cívico, que el Banguat tiene en preventa

El Banco de Guatemala habilitó la preventa de las monedas conmemorativas por los 70 años del Centro Cívico; el set completo cuesta Q2 mil y la reserva se realiza en línea.

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Las cajas de las Monedas Conmemorativas del Centro Cívico rinden homenaje a cinco artistas guatemaltecos del Centro Cívico. Cada moneda tiene un costo de Q450 y el set completo está disponible por Q2 mil. (Foto, prensa Libre: María René Barrientos)

Durante el anuncio de la emisión del nuevo Billete Conmemorativo de Q100, el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, informó que ya inició la preventa de las monedas conmemorativas del Centro Cívico.

Es una colección especial creada para rendir homenaje a los 70 años de uno de los complejos arquitectónicos y culturales más representativos del país.

La serie destaca el legado de cinco artistas guatemaltecos cuyas obras forman parte del patrimonio artístico del Centro Cívico de Guatemala. Cada moneda incorpora la efigie del creador junto a detalles de sus murales y esculturas más reconocidas.

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Colección de monedas conmemorativas 2026 del Banco de Guatemala, dedicada a cinco artistas guatemaltecos vinculados al Centro Cívico y al patrimonio cultural del país. El costo del estuche es de Q2 mil. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos)

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La moneda conmemorativa por los 80 años del Banco de Guatemala se presenta en anverso y reverso. Cada pieza tendrá un valor de Q750 y estará a la venta del 30 de junio al 3 de julio, con modalidad de preventa. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)

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Paso a paso para reservar las monedas conmemorativas

Las autoridades del Banco de Guatemala informaron que cada persona podrá realizar únicamente una reserva, por lo que recomendaron revisar cuidadosamente la información antes de confirmar la solicitud.

El formulario de reserva para las monedas conmemorativas del Centro Cívico está dividido en cuatro secciones: datos de contacto, selección de productos, método de pago y solicitud de reserva.

1. Complete sus datos personales

Los usuarios deberán ingresar correctamente toda su información personal en el formulario que aparece en la página del Banco de Guatemala. Importante, verifique que esté ingresando al sitio web oficial del Banguat.

El formulario para reservar las Monedas Conmemorativas del Centro Cívico está disponible exclusivamente en el sitio web oficial del Banco de Guatemala: www.banguat.gob.gt. (Foto, Prensa Libre: Captura de Pantalla)
El formulario para reservar las Monedas Conmemorativas del Centro Cívico está disponible exclusivamente en el sitio web oficial del Banco de Guatemala: www.banguat.gob.gt. (Foto, Prensa Libre: Captura de Pantalla)

2. Seleccione las monedas que desea comprar

Los interesados podrán adquirir el set completo de cinco monedas por Q2 mil o comprar monedas individuales por Q450 cada una.

Las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente los productos seleccionados, ya que solo se permitirá una reserva por persona.

ArtistaDiseño de la monedaObra representadaPrecio individual
Carlos MéridaEfigie del artista y representación de su obraLa Seguridad SocialQ450
Dagoberto Vásquez CastañedaEfigie del artista junto a una obra escultóricaRecolector de lluviaQ450
Efraín RecinosRetrato del artista con detalle muralísticoMural del Crédito Hipotecario NacionalQ450
Guillermo Grajeda MenaEfigie del artista junto a una figura indígena estilizadaLa ConquistaQ450
Roberto González GoyriRetrato del artista y fragmento del muralLa ManoQ450
La colección de Monedas Conmemorativas del Centro Cívico homenajea a cinco artistas guatemaltecos y sus obras más emblemáticas integradas al patrimonio arquitectónico y cultural del país. (Elaboración propia)

El set conmemorativo, es decir la colección completa de las cinco monedas tiene un costo de Q2 mil.

Detalle de la compra del set completo de las Monedas Conmemorativas del Centro Cívico, colección lanzada por el Banco de Guatemala por los 70 años del complejo arquitectónico. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)
Detalle de la compra del set completo de las Monedas Conmemorativas del Centro Cívico, colección lanzada por el Banco de Guatemala por los 70 años del complejo arquitectónico. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)

3. Elija el método de pago

Los compradores podrán seleccionar entre pago en efectivo, cheque o transferencia bancaria.

  • Efectivo: permitirá elegir directamente la fecha para pagar y recoger las monedas en la Biblioteca del Banco de Guatemala.
  • Cheque o transferencia: el sistema enviará instrucciones por correo electrónico para completar el proceso de pago. Estas modalidades podrían tomar más tiempo para confirmar la reserva.
El paso 4 del formulario de reserva de las Monedas Conmemorativas del Centro Cívico permite seleccionar el método de pago: efectivo, transferencia bancaria o cheque. (Foto, Prensa Libre: Captura de Pantalla)
El paso 4 del formulario de reserva de las Monedas Conmemorativas del Centro Cívico permite seleccionar el método de pago: efectivo, transferencia bancaria o cheque. (Foto, Prensa Libre: Captura de Pantalla)

4. Revise constantemente su correo electrónico

El Banco de Guatemala recomendó estar pendiente del correo electrónico, incluida la carpeta de spam o correo no deseado, ya que por esa vía se enviarán las instrucciones, confirmaciones y asignación de fecha y hora para la entrega de las monedas.

Banguat entregará las monedas según método de pago

Las autoridades del Banco de Guatemala informaron que la entrega de las monedas conmemorativas del Centro Cívico iniciará a partir del próximo 25 de mayo.

Para agilizar el proceso, la institución organizó la programación de fechas y horarios según el método de pago seleccionado por cada comprador.

Por ello, recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a las instrucciones y notificaciones enviadas por correo electrónico, donde se confirmará el día y la hora asignados para recoger las monedas reservadas.

Un homenaje al patrimonio modernista de Guatemala

El Centro Cívico fue construido entre las décadas de 1950 y 1960 y es considerado uno de los principales símbolos del modernismo en Guatemala.

En este complejo convergen edificios emblemáticos como la Municipalidad de Guatemala, el IGSS, el Crédito Hipotecario Nacional y el Banco de Guatemala.

Además de su relevancia institucional, el espacio destaca por integrar arquitectura y arte monumental, elementos que inspiran esta nueva colección de monedas conmemorativas

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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