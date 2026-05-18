Así puede comprar las monedas conmemorativas por los 70 años del Centro Cívico, que el Banguat tiene en preventa

Durante el anuncio de la emisión del nuevo Billete Conmemorativo de Q100, el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, informó que ya inició la preventa de las monedas conmemorativas del Centro Cívico.

Es una colección especial creada para rendir homenaje a los 70 años de uno de los complejos arquitectónicos y culturales más representativos del país.

La serie destaca el legado de cinco artistas guatemaltecos cuyas obras forman parte del patrimonio artístico del Centro Cívico de Guatemala. Cada moneda incorpora la efigie del creador junto a detalles de sus murales y esculturas más reconocidas.

Paso a paso para reservar las monedas conmemorativas

Las autoridades del Banco de Guatemala informaron que cada persona podrá realizar únicamente una reserva, por lo que recomendaron revisar cuidadosamente la información antes de confirmar la solicitud.

El formulario de reserva para las monedas conmemorativas del Centro Cívico está dividido en cuatro secciones: datos de contacto, selección de productos, método de pago y solicitud de reserva.

1. Complete sus datos personales

Los usuarios deberán ingresar correctamente toda su información personal en el formulario que aparece en la página del Banco de Guatemala. Importante, verifique que esté ingresando al sitio web oficial del Banguat.

El formulario para reservar las Monedas Conmemorativas del Centro Cívico está disponible exclusivamente en el sitio web oficial del Banco de Guatemala: www.banguat.gob.gt. (Foto, Prensa Libre: Captura de Pantalla)

2. Seleccione las monedas que desea comprar

Los interesados podrán adquirir el set completo de cinco monedas por Q2 mil o comprar monedas individuales por Q450 cada una.

Las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente los productos seleccionados, ya que solo se permitirá una reserva por persona.

Artista Diseño de la moneda Obra representada Precio individual Carlos Mérida Efigie del artista y representación de su obra La Seguridad Social Q450 Dagoberto Vásquez Castañeda Efigie del artista junto a una obra escultórica Recolector de lluvia Q450 Efraín Recinos Retrato del artista con detalle muralístico Mural del Crédito Hipotecario Nacional Q450 Guillermo Grajeda Mena Efigie del artista junto a una figura indígena estilizada La Conquista Q450 Roberto González Goyri Retrato del artista y fragmento del mural La Mano Q450 La colección de Monedas Conmemorativas del Centro Cívico homenajea a cinco artistas guatemaltecos y sus obras más emblemáticas integradas al patrimonio arquitectónico y cultural del país. (Elaboración propia)

El set conmemorativo, es decir la colección completa de las cinco monedas tiene un costo de Q2 mil.



Detalle de la compra del set completo de las Monedas Conmemorativas del Centro Cívico, colección lanzada por el Banco de Guatemala por los 70 años del complejo arquitectónico. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)

3. Elija el método de pago

Los compradores podrán seleccionar entre pago en efectivo, cheque o transferencia bancaria.

Efectivo: permitirá elegir directamente la fecha para pagar y recoger las monedas en la Biblioteca del Banco de Guatemala.

Cheque o transferencia: el sistema enviará instrucciones por correo electrónico para completar el proceso de pago. Estas modalidades podrían tomar más tiempo para confirmar la reserva.

El paso 4 del formulario de reserva de las Monedas Conmemorativas del Centro Cívico permite seleccionar el método de pago: efectivo, transferencia bancaria o cheque. (Foto, Prensa Libre: Captura de Pantalla)

4. Revise constantemente su correo electrónico

El Banco de Guatemala recomendó estar pendiente del correo electrónico, incluida la carpeta de spam o correo no deseado, ya que por esa vía se enviarán las instrucciones, confirmaciones y asignación de fecha y hora para la entrega de las monedas.

Banguat entregará las monedas según método de pago

Las autoridades del Banco de Guatemala informaron que la entrega de las monedas conmemorativas del Centro Cívico iniciará a partir del próximo 25 de mayo.

Para agilizar el proceso, la institución organizó la programación de fechas y horarios según el método de pago seleccionado por cada comprador.

Por ello, recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a las instrucciones y notificaciones enviadas por correo electrónico, donde se confirmará el día y la hora asignados para recoger las monedas reservadas.

Un homenaje al patrimonio modernista de Guatemala

El Centro Cívico fue construido entre las décadas de 1950 y 1960 y es considerado uno de los principales símbolos del modernismo en Guatemala.

En este complejo convergen edificios emblemáticos como la Municipalidad de Guatemala, el IGSS, el Crédito Hipotecario Nacional y el Banco de Guatemala.

Además de su relevancia institucional, el espacio destaca por integrar arquitectura y arte monumental, elementos que inspiran esta nueva colección de monedas conmemorativas