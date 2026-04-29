Aumento en el precio del combustible encarece vuelos en el mundo y obliga ajustes: ¿qué medidas se aplican en Guatemala?

El incremento en el precio del combustible aéreo comienza a provocar ajustes en la industria global, con aerolíneas que anuncian cancelaciones, recargos y modificaciones en sus servicios para compensar costos.

De acuerdo con información de la agencia EFE, una aerolínea alemana informó la cancelación de 20 mil vuelos de corta distancia en los próximos meses. La compañía argumenta que el alza acelerada en los precios del combustible ha vuelto no rentable varios trayectos.

En la misma línea, una aerolínea de bajo costo francesa anunció la suspensión de vuelos entre mayo y junio. La medida responde al encarecimiento del queroseno, influido por el conflicto en Oriente Medio, Estados Unidos e Irán desde el 28 de febrero, lo que pone en riesgo la viabilidad económica de algunas rutas.

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Ajustes en tarifas y servicios en Estados Unidos y México

Medios estadounidenses reportan que varias compañías han comenzado a aplicar ajustes en tarifas aéreas, especialmente en servicios complementarios. Entre los cambios destacan incrementos en el costo de selección de asientos y el cobro por equipaje documentado.

En México, empresas del sector ya analizan estrategias para recuperar el impacto del aumento en la turbosina, lo que podría reflejarse en nuevos recargos o modificaciones tarifarias en los próximos meses.

Panorama en Guatemala

En Guatemala, el impacto del alza en el combustible aún no se refleja de forma generalizada en el precio de los boletos aéreos. Sin embargo, representantes del sector señalan que algunas aerolíneas ya han tomado medidas para compensar los gastos operativos.

Según Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), las compañías continúan operando con reservas para evitar trasladar de inmediato el aumento al usuario final. No obstante, advierte que se desconoce cuánto tiempo podrán sostener esta estrategia.

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En Guatemala, las aerolíneas asociadas han optado por ajustes puntuales en servicios, evitando por ahora trasladar directamente el alza del combustible al precio de los boletos. Según Rodas, las medidas que se han observado entre los asociados son:

Cambios que sí están aplicando:

Incrementos en el costo del equipaje documentado

Ajustes en las políticas de equipaje incluido

Aunque estos cargos eran característicos de las aerolíneas de bajo costo, ahora también comienzan a aplicarse en aerolíneas tradicionales en Guatemala, tal y como ya se está haciendo a nivel internacional.

Las compañías nacionales se mantienen a la expectativa de la evolución del precio del combustible y del comportamiento del mercado, sin descartar futuros ajustes en tarifas o servicios si la presión de costos persiste.

Alta ocupación y expectativas

Aunque AGLA no se cuenta con estadísticas, Rodas comenta que representantes del sector coinciden en que los niveles de ocupación aérea se mantienen altos en estos días.

Además, se prevé que eventos globales como el Mundial impulsen la demanda de viajeros.