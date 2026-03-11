Precio del petróleo preocupa a aerolíneas en Guatemala por posible impacto en boletos

El aumento en el precio de los combustibles derivados del petróleo, provocado por el conflicto en Medio Oriente, podría impactar en los próximos meses el precio de los boletos aéreos, debido al encarecimiento del combustible para aviación.

El conflicto en la región, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya comienza a generar efectos en los mercados internacionales de energía.

A once días del inicio de las hostilidades, uno de los primeros impactos económicos se ha reflejado en el precio del petróleo, lo que a su vez incide directamente en el costo de los combustibles derivados del crudo.

En Guatemala, el aumento del petróleo ya se percibe en los precios de los combustibles. Desde el 2 de marzo, la gasolina utilizada para vehículos ha registrado incrementos de más de Q4 por galón. El precio del combustible utilizado para aviación también refleja un comportamiento influenciado por la volatilidad del mercado energético.

LECTURAS RELACIONADAS Promoción de Prensa Libre y gasolineras UNO premia con un año de combustible gratis, conozca los requisitos y pasos para participar

El combustible, 30% del costo de operar un vuelo

El combustible es uno de los principales costos operativos de las aerolíneas, ya que puede representar aproximadamente el 30% del total de gastos de operación, explica Rafael Sarda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA).

De acuerdo con un informe de la Sección de Comercialización de Combustibles del Ministerio de Energía y Minas (MEM), con registros hasta febrero de 2026, el galón de combustible para aviación cerró con un precio promedio de Q53.44, una cifra similar a la registrada durante el 2025.

No obstante, cualquier incremento significativo o prolongado en el precio del combustible para aviación podría terminar reflejándose en las tarifas de los vuelos, especialmente si el conflicto en Medio Oriente continúa escalando y mantiene presionados los precios internacionales del petróleo.

El sector se mantiene atento a la evolución de los acontecimientos en la región, ya que un escenario de precios elevados del combustible podría generar impactos en el transporte aéreo a mediano plazo. Rafael Sarda, Agla

Impacto en tarifas podría verse en 30 días

Sarda explica que el traslado del aumento de costos a los pasajeros no suele ser inmediato. Según indica, el plazo para determinar si habrá incrementos en los precios puede ser de aproximadamente 30 días a partir del alza en los precios de los combustibles derivados del petróleo, por lo que cualquier ajuste en las tarifas aéreas podría reflejarse dentro de ese período.

Esto significa que, si el precio del combustible para aviación continúa aumentando en las próximas semanas, los cambios en el precio de los boletos aéreos podrían empezar a observarse en el corto o mediano plazo.

LECTURAS RELACIONADAS Mundial 2026: Embajada de México agilizará la obtención de visas para quienes ya tengan boleto

Mercado del petróleo responde a múltiples factores

Autoridades del MEM recordado, en una citación reciente en el Congreso de la República, que el precio internacional del petróleo está determinado por diversos factores del mercado.

Entre los más relevantes se encuentran la oferta global de crudo y el nivel de demanda, así como el volumen de inventarios de petróleo disponibles para atender necesidades inmediatas y el comportamiento del mercado financiero internacional.

Sectores advierten impacto por alza del combustible

En ese contexto, autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM) advirtieron que se anticipan los llamados efectos de “segunda vuelta”, derivados del ciclo de precios elevados en los combustibles, que podrían trasladarse a otros bienes y servicios.

Estos impactos se reflejarían principalmente en la división de alimentos y servicios, una vez que el aumento en los costos del combustible se traslade a lo largo de la cadena de producción y distribución.

En esa misma línea, distintos sectores productivos ya han comenzado a alertar sobre el impacto del incremento en el precio de los combustibles. Representantes del transporte de carga y de pasajeros han señalado que el aumento del diésel está elevando sus costos operativos, lo que podría traducirse en ajustes en las tarifas de transporte si la tendencia continúa.

Asimismo, sectores vinculados a la logística, distribución de alimentos y transporte aéreo mantienen vigilancia sobre el comportamiento del precio internacional del petróleo, ya que el combustible representa una parte significativa de sus gastos de operación.