Promoción de Prensa Libre y gasolineras UNO premia con un año de combustible gratis, conozca los requisitos y pasos para participar

Lectores y suscriptores de Prensa Libre podrán ganar un año de combustible y muchos premios más gracias a la promoción RUTA VERUNO, que estará vigente del lunes 16 de marzo al domingo 26 de abril del 2026.

En alianza con Gasolineras UNO, Prensa Libre lanza esta promoción con el fin de premiar la preferencia de los lectores que disfrutan la edición impresa de este matutino y, además, consumen en Gasolineras UNO.

Para participar, los lectores deberán adquirir la edición impresa de Prensa Libre y buscar los ocho códigos de participación que se publicarán del lunes 16 de marzo al domingo 26 de abril.

Además, habrá códigos adicionales en las redes sociales de Prensa Libre y Gasolineras UNO, los cuales brindarán más oportunidades de ganar.

Los códigos QR deberán escanearse para ingresar al sitio donde se solicitará registrar el código y completar los datos de participación.

Con cada código enviado correctamente se participará en la promoción. Sin embargo, las posibilidades de ganar aumentarán al registrar una fotografía de consumo de Q200 o más en Gasolineras UNO.

Más de 30 ganadores

Además del año de combustible, habrá premios de servicios para vehículos, churrasqueras, certificados de supermercados y un año de alimentos seleccionados, lo cual beneficiará a 33 personas en total.

10 ganadores de un año de combustible en Gasolineras UNO, equivalente a Q3,600, es decir, vales de Q300 mensuales

11 ganadores de un servicio de vehículo menor con UNO Lubricantes

3 ganadores de hot dogs gratis por un año en Pronto, con derecho a consumir uno por día

4 ganadores de churrasqueras grandes de carbón

5 ganadores de certificados de supermercados por Q500 cada uno

Fechas de publicación de códigos

Para participar es necesario estar atento a la publicación de los códigos promocionales. Los ocho códigos en la edición impresa de Prensa Libre se publicarán en las siguientes fechas:

Código 1: lunes 16 de marzo

Código 2: lunes 23 de marzo

Código 3: jueves 26 de marzo

Código 4: martes 31 de marzo

Código 5: lunes 6 de abril

Código 6: lunes 13 de abril

Código 7: jueves 16 de abril

Código 8: lunes 20 de abril

Los códigos adicionales que se publicarán en las redes sociales de Prensa Libre y Gasolineras UNO estarán disponibles en las siguientes fechas:

Jueves 19 de marzo

Jueves 2 de abril

Jueves 9 de abril

Viernes 17 de abril

La última fecha para escanear los códigos y enviar la información será el domingo 26 de abril. Después de esa fecha no se aceptarán más participaciones.

Condiciones para participar

Esta promoción es válida únicamente en Guatemala. Para participar es necesario ser mayor de edad y contar con documento de identificación (DPI o pasaporte).

Los participantes deberán realizar los pasos antes descritos: adquirir la edición impresa de Prensa Libre, escanear el código correspondiente y registrar los datos completos en cada publicación.

Cada participante podrá ganar solo una vez. Quienes resulten beneficiados serán publicados con un nombre y un apellido y serán contactados únicamente por medios oficiales de Prensa Libre.

Los premios no son canjeables ni transferibles. Los ganadores deberán presentarse en la Ciudad de Guatemala para recibirlos y aceptar el uso de su imagen durante la documentación de la entrega, como fotografías, videos, audios y publicaciones en Prensa Libre y Guatevisión.

Para mayor información puede comunicarse al 1716 o escribir al WhatsApp 2421-3920.