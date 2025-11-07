Vida empresarial
Celebra a los leales ganadores de la promoción
Una vez más, Gasolineras Uno se vuelve el centro de la felicidad de sus consumidores, al culminar con éxito su gran promoción El Combustible que te llena de premios, donde siete leales clientes fueron premiados por su preferencia con 2 pick up Ram 700 y 5 motocicletas KTM Duke 200.
Durante la promoción que estuvo vigente del 19 de agosto al 5 de octubre de 2025, en más de 100 estaciones del país, miles de guatemaltecos también ganaron premios instantáneos en combustible y kits de lubricantes, disfrutando de beneficios inmediatos al participar.
Los ganadores son Tayron Abraham, Carlos Vásquez, Brandon Rodríguez, Oscar Ramírez, Jean Carlo Sánchez, Martín Aguirre y Jorge Ramírez.
“Queremos agradecer a todos nuestros clientes por haber participado en nuestra promoción El Combustible que te llena de premios”, manifestó Santiago Ramor, Coordinador de marca.
El proceso fue simple: al consumir Q200 o más en combustibles UNO con Dynamax+ y registrar sus datos vía WhatsApp, los clientes podían ganar al instante o participar en los sorteos de los premios principales.
Con esta promoción, Gasolineras UNO reafirma su compromiso de brindar calidad, servicio y promociones que premian la lealtad de sus consumidores.
La marca adelantó que continuará sorprendiendo a sus clientes con nuevas promociones y actividades, invitando a todos a seguir sus redes sociales oficiales en Facebook e Instagram como @UnoGuatemala para conocer las próximas oportunidades de ganar.