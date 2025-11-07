Celebra a los leales ganadores de la promoción

Durante la promoción que estuvo vigente del 19 de agosto al 5 de octubre de 2025, en más de 100 estaciones del país, miles de guatemaltecos también ganaron premios instantáneos en combustible y kits de lubricantes, disfrutando de beneficios inmediatos al participar.

Los ganadores son Tayron Abraham, Carlos Vásquez, Brandon Rodríguez, Oscar Ramírez, Jean Carlo Sánchez, Martín Aguirre y Jorge Ramírez.

“Queremos agradecer a todos nuestros clientes por haber participado en nuestra promoción El Combustible que te llena de premios”, manifestó Santiago Ramor, Coordinador de marca.

El proceso fue simple: al consumir Q200 o más en combustibles UNO con Dynamax+ y registrar sus datos vía WhatsApp, los clientes podían ganar al instante o participar en los sorteos de los premios principales.

Con esta promoción, Gasolineras UNO reafirma su compromiso de brindar calidad, servicio y promociones que premian la lealtad de sus consumidores.

La marca adelantó que continuará sorprendiendo a sus clientes con nuevas promociones y actividades, invitando a todos a seguir sus redes sociales oficiales en Facebook e Instagram como @UnoGuatemala para conocer las próximas oportunidades de ganar.