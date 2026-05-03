Día Mundial de la Libertad de Prensa: SIP advierte de escenario crítico para el periodismo en la región

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo, en el que expresa su preocupación por los ataques contra los medios informativos.

"La libertad de expresión —pilar esencial de toda democracia— enfrenta hoy un deterioro sostenido que ya no se manifiesta únicamente en hechos aislados, sino en una preocupante normalización de la hostilidad contra la prensa", explicó la SIP.

"El hemisferio atraviesa una etapa crítica en la que el ejercicio del periodismo se ve asediado por múltiples frentes, desde el poder político hasta estructuras criminales, el creciente hostigamiento judicial, pasando por dinámicas digitales que amplifican la desinformación y el descrédito", consigna el texto, citando las posturas de los dirigentes de la SIP.

La entidad denuncia la violencia contra periodistas, que no solo persiste, sino que se diversifica en asesinatos, amenazas y agresiones físicas, a lo que se suman mecanismos más sofisticados para silenciar, lo que deviene en un aspecto inquietante: la "normalización de la agresión".

"Este cambio cultural erosiona las bases mismas de la convivencia democrática, al debilitar la capacidad de la sociedad para reconocer y rechazar los abusos contra la prensa", resalta el texto.

La SIP también denuncia la narrativa autoritaria de los gobiernos de la región, quienes recurren a estrategias como desacreditar a los medios independientes, erosionar la confianza pública en el periodismo y concentrar el control sobre la información, lo que tiene como consecuencia el cierre progresivo del espacio cívico, "donde la crítica se castiga y la transparencia se convierte en excepción".

La entidad cita como ejemplo EE. UU., que enfrenta hoy presiones sistemáticas a la libertad de prensa, que solo habían sido observadas en otras partes del continente. "La escalada de la retórica hostil, el uso de herramientas legales y regulatorias, las restricciones de acceso y el aumento de incidentes de violencia contra periodistas marcan un punto de inflexión que no puede ser ignorado", lo cual tiene implicaciones profundas para todo el hemisferio.

Otro aspecto preocupante son las restricciones al acceso a la información pública. "Gobiernos que limitan datos, manipulan sistemas de transparencia, restringen acreditaciones o condicionan el acceso a fuentes oficiales no solo debilitan el trabajo periodístico, sino que vulneran el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada", señala el conglomerado.

"En algunos casos, estas prácticas se traducen en decisiones concretas que restringen el acceso de periodistas a sedes gubernamentales o conferencias oficiales, lo que afecta directamente la cobertura informativa", enfatiza.

Desafío colectivo

La SIP resalta que la impunidad es un desafío que exige atención prioritaria. Esta exigencia no debe ser únicamente de los medios de comunicación, sino un desafío colectivo. "Porque cuando se debilita la libertad de prensa, lo que está en juego no es solo el derecho a informar, sino el derecho de todos a estar informados", explica.

"La SIP intensificará sus esfuerzos para combatir la impunidad mediante mecanismos de investigación, acompañamiento legal y visibilización internacional", advierte.

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Resalta el valor del diálogo, la experiencia, la resiliencia y el aprendizaje acumulado por periodistas en América Latina, lo que hoy sirve como referencia, apoyo y guía en un contexto que exige mayor cooperación regional.

"En tiempos en que la verdad es disputada y el silencio se impone por distintas vías, informar sigue siendo —más que nunca— un acto de valentía. Y defender ese derecho, una responsabilidad impostergable", enfatiza.