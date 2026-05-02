Llevaba un cadáver: PNC captura a presunto pandillero en San Miguel Petapa

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 2 de mayo que interceptó a un vehículo en cuyo interior el conductor transportaba a un cadáver.

El hecho se registró en la 35 avenida, lote 11, sector 2, villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa, donde los agentes le hicieron el alto a un vehículo tipo sedán.

Para su sorpresa, en el baúl el conductor llevaba un cadáver de aproximadamente 35 años.

El vehículo era conducido por el Diablo, un presunto sicario del Barrio 18, informaron las autoridades.

Respecto del cadáver, la Policía dijo que a simple vista se le observaban "golpes en las diferentes partes del cuerpo".

Las autoridades informaron que el capturado cuenta con al menos cinco antecedentes de ingreso a la cárcel; entre ellos posesión de droga, robo y faltas contra el orden público.

Además, tenía una orden vigente por homicidio.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el sujeto se dirigía de la zona 18 a Villa Nueva, donde abandonaría el cuerpo.