Llevaba un cadáver: PNC captura a presunto pandillero en San Miguel Petapa

Justicia

Llevaba un cadáver: PNC captura a presunto pandillero en San Miguel Petapa

El sujeto fue sorprendido cuando manejaba un vehículo en el que transportaba un cuerpo en el baúl.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 2 de mayo que interceptó a un vehículo en cuyo interior el conductor transportaba a un cadáver.

El hecho se registró en la 35 avenida, lote 11, sector 2, villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa, donde los agentes le hicieron el alto a un vehículo tipo sedán.

Para su sorpresa, en el baúl el conductor llevaba un cadáver de aproximadamente 35 años.

El vehículo era conducido por el Diablo, un presunto sicario del Barrio 18, informaron las autoridades.

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Respecto del cadáver, la Policía dijo que a simple vista se le observaban "golpes en las diferentes partes del cuerpo".

Las autoridades informaron que el capturado cuenta con al menos cinco antecedentes de ingreso a la cárcel; entre ellos posesión de droga, robo y faltas contra el orden público.

Además, tenía una orden vigente por homicidio.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el sujeto se dirigía de la zona 18 a Villa Nueva, donde abandonaría el cuerpo.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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